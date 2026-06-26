Investigación por fraude en Formosa: el Colegio de Escribanos fijó el rol notarial en una causa que involucra a Basualdo

En medio de la investigación judicial que tiene como principal acusado al diputado provincial Atilio Basualdo por presuntas estafas, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con la función pública, el Colegio de Escribanos de Formosa salió a marcar posición sobre el alcance de la intervención notarial en este tipo de operaciones.

La aclaración se produjo luego de que trascendieran testimonios incorporados al expediente y de que tanto la empresaria Paula Inés Paganti, una de las involucradas en la causa, como el propio Basualdo hicieran referencia pública a la participación de una escribanía en la operatoria bajo investigación.

En ese contexto, el presidente del Colegio de Escribanos, David Cuño, sostuvo en declaraciones radiales que la intervención de un escribano no puede validar ni otorgar legalidad a actos eventualmente irregulares. “Un instrumento viciado no se cura con la intervención de un escribano. No existe eso”, afirmó.

Cuño remarcó que la función notarial se limita a dar fe de los actos instrumentados conforme a la documentación presentada y dentro del marco legal vigente, sin que ello implique convalidar posibles maniobras ilícitas o irregularidades previas.

Asimismo, explicó que el procedimiento notarial incluye controles y verificaciones obligatorias previas a la firma de una escritura, los denominados actos preescriturarios, aunque aclaró que dichos mecanismos no sustituyen ni sanan eventuales vicios en la operatoria de origen.

La causa contra Basualdo

La investigación tomó estado público luego de la denuncia presentada por la empresaria rosarina Paula Inés Paganti, quien afirmó haber entregado 40.000 dólares para participar de una operación vinculada con un establecimiento rural en el oeste de Formosa. Según la denuncia, la operación nunca se concretó y el dinero no fue restituido, lo que dio origen a una causa en la que la Justicia investiga presuntas estafas, administración fraudulenta y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.

Basualdo rechazó las acusaciones en distintas declaraciones públicas y sostuvo que se trata de una maniobra con motivaciones políticas. Mientras tanto, la investigación continúa con la producción de pruebas y la toma de testimonios para determinar las responsabilidades que pudieran surgir del expediente.

Cuño también aclaró que, hasta el momento, el Colegio de Escribanos de Formosa no recibió ninguna denuncia ni presentación formal vinculada con el caso. "Hasta ahora nadie se ha comunicado con el Colegio de Escribanos por este tema", indicó.Por último, recordó que la actividad notarial en la provincia se encuentra bajo la órbita de control del Superior Tribunal de Justicia, que realiza auditorías periódicas sobre los protocolos y actuaciones de las escribanías a través de inspectores notariales.

De esa manera, el Colegio buscó despejar dudas sobre el alcance de la función de los escribanos en operaciones privadas, en momentos en que la causa judicial que involucra a Basualdo continúa generando repercusiones.