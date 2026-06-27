“Gracias”: el último posteo de Ernestina Pais antes de su trágica muerte

El mensaje de Ernestina Pais antes de morir.

El mundo del espectáculo argentino quedó conmocionado este viernes por la noche con la confirmación de la muerte de Ernestina Pais. La reconocida periodista y conductora, de 54 años, falleció luego de que una formación del Tren de la Costa arrollara el auto que manejaba, en un paso a nivel de San Isidro.

Según las primeras informaciones policiales, el siniestro ocurrió en el cruce ferroviario de las calles Sáenz Peña y El Cano, en Martínez. Pais conducía sola su vehículo cuando habría intentado cruzar las vías con la barrera baja y fue embestida sobre el lateral del conductor. Murió en el acto. Las causas del accidente están siendo investigadas por la Justicia, que ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona.

Así quedó el auto de Ernestina Pais.

Su última publicación: "Gracias vida"

En medio de la conmoción, rápidamente se conoció cuál había sido el último posteo de la artista en su cuenta de Instagram. Pocas horas antes de la tragedia, Pais se había mostrado feliz por el presente de El divorcio del año, la obra que protagonizaba y con la que recorría distintas ciudades del país.

"Se agregan destinos. Gracias vida", escribió la conductora sobre un flyer que anunciaba nuevas funciones del espectáculo en la Argentina. Un mensaje cargado de entusiasmo que, a la luz de lo ocurrido, adquirió una dimensión profundamente conmovedora.

El mensaje de Ernestina Pais antes de su accidente.

La despedida de José María Muscari

Uno de los primeros en reaccionar fue José María Muscari, director de la pieza teatral, que la despidió con un sentido mensaje en sus historias de Instagram. Sobre una foto en la que Ernestina aparecía en pleno papel, el dramaturgo escribió: "Que en paz descanses. Chau, Ernes. Que seas feliz en tu eternidad". "Así te despido, feliz y actuando", concluyó, junto a una imagen que resumía el buen momento profesional que atravesaba.

Pais supo ser una de las figuras más reconocidas de la televisión y la radio argentina. Entre los hitos de su carrera, en 2009 se convirtió en la única mujer en conducir Caiga Quien Caiga (CQC), y también integró ciclos como Mañanas Informales, Desayuno Americano e Intratables. Por fuera de las cámaras, era además una conocida empresaria gastronómica, cofundadora del histórico bar Milión, en Recoleta. Su muerte desató una catarata de mensajes de colegas y seguidores: su amiga y colega Débora Plager fue una de las que la despidió públicamente, con un emotivo posteo en sus redes. Este viernes, el ambiente artístico despidió con dolor a una voz inconfundible de la pantalla.