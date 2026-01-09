¿Fin del misterio?: se sabe dónde nació Carlos Gardel por el hallazgo clave de su acta de nacimiento

Uruguay asegura que pudo acreditar que el mítico cantante de tango Carlos Gardel nació en la ciudad de Tacuarembó, gracias a la aparición de un certificado consular firmado en 1920 por el Consulado de Uruguay en Buenos Aires. Este hallazgo volvió a poner en tela de juicio la controversia sobre el origen de "El Zorzal Criollo", ya que las posturas de los expertos acerca de su natalicio son más que variadas.

La Comisión Gardel Rioplatense (CGR) está integrada por investigadores y gestores culturales de Uruguay y Argentina, y fue la encargada de anunciar que el acta, encontrada en noviembre de 2025, certificaría que Gardel nació el 11 de diciembre de 1887 en la ciudad de Tacuarembó. En el documento también se expresa que el ícono del tango porteño era hijo de ciudadanos uruguayos y que, al momento de la tramitación, era artista y soltero.

Este documento fue gestionado por el mismo Gardel el 8 de octubre de 1920, ante un cónsul uruguayo y dos testigos, y funcionó como una partida de nacimiento provisional, la cual le permitió al cantor tramitar su ciudadanía argentina en un momento en el que se encontraba indocumentado.

Para la CGR, este hallazgo podría resolver de forma definitiva la controversia acerca del origen del tanguero, aportando un registro oficial que sostiene la versión uruguaya de los hechos.

La respuesta de los especialistas argentinos

Si bien a simple vista la aparición de este certificado pareciera saldar la disputa sobre la nacionalidad del artista, lo cierto es que los especialistas argentinos recibieron este anuncio con escepticismo. Esto se debe a que señalan que el acta representa "un testimonio de un momento puntual", haciendo alusión a que "una persona afirmó ante un funcionario en determinadas circunstancias y con un interés particular". Por este motivo, sostienen que el documento no es una constatación directa del hecho biográfico que se declara.

En ese orden, aclaran que debido al tipo de vida de Gardel, la cual estuvo marcada por traslados y el uso de documentos diversos, la inscripción de un lugar y fecha de nacimiento en un documento oficial resulta informativa pero no concluyente.

Finalmente, el historiador Gustavo Colman, especialista en la vida de Gardel, explicó al programa Telenoche, de Uruguay, que con el documento hallado "probamos que la vida de Gardel tuvo un comienzo y fue con los datos fidedignos que él sostenía, que era un ciudadano del Río de la Plata, nacido en Tacuarembó, que se registró como ciudadano uruguayo y, a raíz de eso, pudo obtener la ciudadanía argentina. Estamos hablando de un Gardel rioplatense, nunca francés".

Una vez que concluya la pericia oficial del acta, esta será remitida a la Comisión de Derechos Humanos de Costa Rica, buscando que se deje constancia oficial de que Carlos Gardel nació en Uruguay.