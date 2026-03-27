Mapa de accesos a la Bombonera para ver a la Selección Argentina en el estadio de Boca: ingresos, puertas y accesos

El estadio de Boca desde arriba.

El estadio de Boca Juniors en sin duda alguna uno de los más famosos del mundo. El Albrto J Armando o la Bombonera (nombre que adoptó de manera popular) está situada en el corazón del barrio de La Boca, en la ciudad de Buenos Aires. Allí el conjunto Xeneize supo construir su historia, con la celebración de muchos títulos y momentos importantes, tanto para el fútbol argentino como para el sudamericano.

En este lugar también supo jugar en muchas ocasiones la Selección Argentina, viviendo momento felices como en la clasificación rumbo al mundial 2022, así como alguna página oscura en donde se tocó fondo, al no clasificarse a la copa del mundo de 1970 en un empate frente a Perú. No obstante, siguió siendo una de las canchas más elegidas para compromisos internacionales, así como el sitio en donde ocasionalmente otros clubes argentinos hicieron de locales (como Estudiantes de La Plata en las Copas Intercontinentales en los sesenta).

Cómo se accede a la Bombonera

Para los accesos a las populares de la Bombonera, se ingresa de este forma:

Popular Sur

Ruta recomendada (más segura): llegar por Av. Regimiento de Patricios → girar en Suárez → continuar hasta Del Valle Iberlucea y entrar por allí.

Puerta: 4 (Sur Baja) y 6–7 (Sur Media).

Popular Norte

Ruta recomendada (más segura): llegar por Av. Almirante Brown → girar en Wenceslao Villafañe y seguir señalización.

Puertas: 12–14 (Norte Media), 11 (Norte Baja) y 11B–13 (Norte Alta).

En cuanto a las plateas bajas, los accesos son los siguientes:

Plateas bajas

Baja L – Puertas 2 y 19. Ruta recomendada: ingresar siempre por el corredor Brandsen & Irala.



Para los de la segunda bandeja, el modo de entrar es el siguiente:

Plateas medias

Media A–B–C–D – Puertas 1, 3 y 20. Ruta recomendada: Brandsen & Irala.

Media M – Puertas 3 y 5. Ruta recomendada: Brandsen & Irala.

Y para las plateas de la bandeja de arriba, el modo de ingresar es el siguiente:

Plateas altas

Alta F–G–H–I–J – Puertas 1b y 20b. Ruta recomendada: Brandsen & Irala.

Alta K – Puerta 15. Ruta recomendada: Brandsen & Irala (aunque implique más vuelta, es la opción más segura para turistas).

Alta P – Puerta 5 Bis · Acceso Suárez y Práctico Póliza

Respecto a palcos y para plateas preferenciales, así se ingresa:

Platea Preferencial · Palcos Abiertos/Privados · Palcos Campo · Silla de Ruedas – Puertas 9, 10, 9B, 10B. Acceso: Pinzón & Martín Rodríguez.

Palcos Torre Norte / Torre Sur – Mismas puertas y calles que arriba.

Y para sector visitante