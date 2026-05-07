Verstappen terminó quinto en el GP de Miami.

La pausa de más de un mes en la Fórmula 1 le vino bien a la FIA para implementar una serie de modificaciones en el reglamento técnico, a la vez que algunos equipos aprovecharon para mejorar sus monoplazas en la previa al GP de Miami. En este sentido, una de las escuderías que mayor evolución mostró el pasado fin de semana fue Red Bull, que volvió a pelear con la pole de la mano de Max Verstappen.

De hecho, el piloto neerlandés quedó segundo en la clasificación del sábado, aunque un trompo en la largada le costó caro en el desarrollo de la carrera y culminó en el quinto lugar. Ahora bien, es evidente que el RB22 mejoró notablemente en relación con las primeras fechas de la temporada, aunque todavía le falta para ser capaz de desafiar a Mercedes e ir por la búsqueda del campeonato.

Justamente sobre esta evolución habló Pierre Wache tras el GP de Miami, cuando se refirió al proceso que atravesaron en la fábrica de Milton Keynes para intentar mejorar el rendimiento del monoplaza. “Primero, teníamos que asegurarnos de que tenía un problema. Luego se trataba de identificar de dónde venía, y eso lleva mucho tiempo. Y después, se trataba de solucionar el problema”, afirmó en diálogo con Motorsport.

Uno de los momentos claves de este período de recuperación se vio en el “filming day” de Silverstone, lo que permitió verificar que se estaba tomando el camino correcto, aunque Wache lamenta no haber llegado a ese punto antes. “Lamento que no lo solucionáramos antes. Probamos varias cosas y no funcionaron. Algunas piezas también tardaron mucho en llegar, pero creo que el equipo de ingeniería hizo un muy buen trabajo para lograrlo”, afirmó el director técnico de Red Bull.

No obstante, con el poco tiempo entre las fechas, el parate fue lo que posibilitó una recuperación antes de la mitad del año, otro aspecto que destacó el ingeniero. “El parón nos dio tiempo para producir las piezas, diría yo. De lo contrario, en Bahréin y Yeda no habríamos tenido las piezas”, advirtió Wache, que ahora tiene otras tres semanas antes del Gran Premio de Canadá, otra fecha que podría ser clave para las aspiraciones de Verstappen.

El neerlandés quedó a 74 puntos del líder.

Posiciones de la F1 el GP de Miami