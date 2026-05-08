Ambos equipos pertenecen a la misma estructura.

Red Bull Racing ingresó en la Fórmula 1 en 2005 luego de la adquisición de Jaguar Racing y, durante su temporada debut, realizó la compra de Minardi, equipo que había participado de la máxima categoría desde 1985 hasta ese mismo año. La idea de la firma de las bebidas energéticas generó toda una polémica en el certamen, sobre todo porque el segundo equipo iba a ser usado para ser la fábrica de talentos de la escudería principal.

Para 2006, Toro Rosso tuvo su debut oficial en la F1 con la alineación de Vitantonio Liuzzi y Scott Speed, momento que sentó las bases de un dilema histórico en la estructura de Red Bull. Y es que, a pesar de que se trata de equipos distintos que persiguen sus propios objetivos, la escudería de Faenza siempre se vio sujeta a las necesidades de los austriacos, algo que se repitió este domingo en el GP de Miami.

La accidentada largada de Max Verstappen, que sufrió un trompo en la primera curva, lo hizo retroceder varios lugares después de haber largado del segundo cajón, quedando incluso detrás de Liam Lawson. Fue ahí cuando se dio un duelo por el octavo lugar, con el neozelandés por delante del tetracampeón del mundo, aunque el piloto de Racing Bulls no se dejó intimidar por la presencia de la estrella de Red Bull a sus espaldas.

Tal es así que Lawson llegó a tener un incidente con Verstappen en la curva 11 del Autódromo Internacional de Miami, lo que hizo que ambos monoplazas se pasen de los límites de pista y le sirvió al oceánico para mantenerse al frente. No obstante, la orden no tardó en llegar por la radio: “Liam, tenemos que devolverle la posición a Max. Tenemos que devolverle la posición a Max. Está a 1,3 segundos detrás. Hazlo, lo antes posible”.

Si bien el piloto de Racing Bulls –el nombre actual de Toro Rosso– cumplió con la orden del equipo, no escondió su disgusto de haber tenido que dejar pasar al neerlandés. “Me chocó, no lo entiendo”, se limitó a decir Lawson en una breve respuesta que da muestra del conflicto interno que se mantiene en Red Bull al contar con una estructura de dos equipos. En este sentido, cabe mencionar que el GP de Miami no creó un problema nuevo, pero sí recordó que el modelo Red Bull funciona hasta que sus dos equipos pelean por el mismo metro de asfalto.

Lawson dejó pasar a Verstappen una vuelta después del incidente.

El aniversario de Verstappen con Red Bull

Max fue anunciado como piloto de Red Bull el 5 de mayo del 2016 como reemplazante de Daniil Kvyat después de haber pasado poco más de un año desde su debut en la F1 con Toro Rosso. De ahí que la escudería austriaca haya celebrado este martes una década junto al neerlandés, en la que pasó por cuatro regulaciones, disputó 214 Grandes Premios, ganó 71 carreras, firmó 48 poles, se subió al podio en 127 ocasiones y, lo más importante, conquistó cuatro campeonatos del mundo.