En medio del terremoto que vivió el Gobierno anoche con los dichos de Patricia Bullrich contra Manuel Adorni y el estallido de Javier Milei posterior, hubo un tuit que graficó de manera perfecta la sensación interna de los libertarios. Lo escribió Daniel Parisini (El Gordo Dan) mientras Twitter era un hervidero. "¿Cuándo arranca el Mundial?", se preguntaba.

En el Gobierno están esperando un acontecimiento gigantesco, como lo es el Mundial, apague por unos cuantos días el caso Adorni. Y saben que el torneo de fútbol con la Scaloneta como protagonista lo logrará. Pero quedan más de 30 días. Mucho tiempo. "Todos sabemos que cuando arranca, el Mundial tapa todo. Estamos esperando eso", se sinceró una fuente de Casa Rosada ante El Destape. Es parte de la desesperación que está mostrando el Gobierno.

El apure de Bullrich a Adorni sorprendió a todos en el Gobierno. De hecho, reconocen que aún falta para que Adorni presente su declaración jurada. No estará la semana que viene, como reclaman algunas voces del oficialismo. Los más pesimistas esperan que la DDJJ del jefe de Gabinete llegue recién a comienzos de junio. Otros creen que en dos semanas.

La exministra de Seguridad le había planteado a Milei la separación de Adorni del cargo a comienzos de esta semana. Milei se negó. Bullrich le contó que saldría a expresar su malestar. El Presidente se enojó. Y Karina Milei estalló.

La hermana del mandatario prepara el terreno para la reunión de Gabinete ampliado de este viernes a las 14 horas en Rosada. Estarán cara a cara Milei, Karina, Adorni y "Pato". Se esperan momentos tensos. La "hermanísima" habilitó a su equipo a destrozarla a Bullrich en todo lugar. El adornismo salió con los tapones de punta a contar e enojo de la Secretaria General de Presidencia. En Balcarce 50 el aire se corta con un cuchillo.

Mientras tanto, se vieron hoy Adorni y Guillermo Francos en una reunión del directorio de YPF. El karinismo filtró que lo echaron a Francos de ese lugar. Es que hoy salió el exjefe de Gabinete a rayar a quien lo sucedió en el cargo.

A Francos finalmente no lo despidieron. "No tenemos ninguna notificación al respecto y en el directorio de hoy no hay previsto ningún cambio de composición del cuerpo", afirmaron desde la petrolera. Pero es la intención del mileísimo porque ya lo consideran un "opositor".

Santiago Caputo disfruta la guerra entre el karimenemismo contra el bullrichismo. Está del lado de los segundos. En su entorno se quejan del desastre que está viviendo el Gobierno que se expresa con claridad en las redes sociales. "Estamos con un nivel de descrédito inédito", reconocen ante El Destape. "Cada tuit nos putean todos. No podemos escribir nada", se lamentan por el Adornigate. Y elogiaron a Bullrich: "Tiene unos huevos bárbaros". Así y todo, prefieren que Adorni siga en el cargo. Si se va, podría ser el final de la interna con Caputo afuera o reducido a la nada.