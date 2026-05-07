Valverde, lesionado tras encontronazo en el vestuario con Tchouameni: fuentes del Real Madrid

FOTO DE ARCHIVO: Federico Valverde y Aurélien Tchouameni del Real Madrid en un partido de Champions ante Manchester City

Las tensiones en el Real Madrid se profundizaron el jueves, cuando Federico Valverde y ‌el francés Aurélien Tchouameni ‌se vieron envueltos en una pelea en el vestuario que acabó con el uruguayo en el hospital con un corte profundo en la cabeza, informaron varias fuentes del club.

El incidente tuvo lugar en las instalaciones de entrenamiento del club en Valdebebas, al día ​siguiente de otro ⁠altercado entre ambos.

Un portavoz del Madrid dijo a ‌Reuters que no haría comentarios sobre lo ⁠que ocurre dentro del vestuario, ⁠pero que el club sigue estudiando cómo responder al incidente.

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Las fuentes indicaron que se han abierto procedimientos disciplinarios ⁠contra ambos jugadores, lo que podría acarrear sanciones ​económicas o suspensiones. La gravedad del ‌episodio también provocó una reunión ‌de emergencia a la que asistieron altos cargos ⁠del club, durante la cual ningún jugador abandonó el campo de entrenamiento durante más de una hora.

El objetivo era intentar frenar una escalada de tensiones ​que ha ‌dejado a la plantilla dividida en un momento delicado para el equipo.

Estos episodios se dieron tras otro incidente a principios de esta semana, cuando el defensa Álvaro Carreras reconoció que ⁠había estado involucrado en una acalorada discusión con un compañero de equipo, pero insistió en que se trataba de un incidente aislado que ya se ha resuelto. La prensa local había informado de un choque entre él y el alemán Antonio Rüdiger.

La temporada del Madrid se ha ‌desmoronado en múltiples frentes. El entrenador Xabi Alonso fue destituido a mitad de la campaña y su sucesor, Álvaro Arbeloa, no ha podido evitar que el equipo se encamine hacia un segundo año consecutivo sin títulos.

Tras ‌quedar eliminado en cuartos de final de la Liga de Campeones ante el Bayern Munich, el Madrid se encuentra ‌a 11 puntos ⁠del líder de LaLiga, el Barcelona, a falta de cuatro jornadas. Ambos equipos se ​enfrentarán el domingo en el Camp Nou en un Clásico que podría dar el título a los catalanes.

Con información de Reuters