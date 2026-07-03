La herramienta permite realizar trámites, sacar turnos, gestionar reclamos y acceder a documentación oficial mediante conversaciones por chat o comandos de voz.

La Ciudad de Buenos Aires presentó BAX, una aplicación basada en Inteligencia Artificial (IA) que concentra en un solo lugar los principales servicios digitales del Gobierno porteño.

La herramienta permite realizar trámites, sacar turnos, gestionar reclamos y acceder a documentación oficial mediante conversaciones por chat o comandos de voz.

¿Cómo funciona BAX?

BAX está disponible de manera gratuita para dispositivos Android y iPhone. Tras descargar la aplicación, los usuarios deben iniciar sesión con su cuenta de miBA, el sistema de identidad digital de la Ciudad, o crear una nueva si todavía no la poseen.

La plataforma fue desarrollada por la Secretaría de Innovación y Transformación Digital y utiliza inteligencia artificial para interpretar consultas en lenguaje natural. Los vecinos pueden escribir o hablar para pedir información, iniciar gestiones o consultar el estado de un trámite, sin necesidad de navegar entre distintos sitios oficiales.

Durante la presentación, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, aseguró que "la tecnología tiene sentido cuando nos hace la vida más simple" y sostuvo que la aplicación busca facilitar la relación de los vecinos con el Estado.

¿Qué trámites y turnos se pueden realizar desde la aplicación BAX?

Entre las principales funciones de BAX se encuentran la gestión de turnos para distintos trámites y servicios, la realización de reclamos urbanos con fotografías, el seguimiento de expedientes y la consulta de información oficial actualizada.

Además, la aplicación permite acceder a documentos y credenciales digitales, como partidas de nacimiento y certificados de vacunación. Para visualizar toda la documentación personal, es necesario contar con la validación de identidad de miBA Nivel 3.

La plataforma también integra la agenda cultural LINDA, desde donde es posible consultar actividades y eventos organizados en la Ciudad.