El insólito mapa sin Tucumán ni las Malvinas que compartió Milei

Un insólito mapa falso de la República Argentina, en el que desaparece por completo Tucumán, no figuran las Islas Malvinas y se modificaban groseramente los límites de distintas provincias, fue compartido y celebrado varias veces este fin de semana por el presidente Javier Milei y por sus principales colaboradores del área económica.

El mandatario nacional hizo circular el mapa erróneo con la intención política de mostrar un supuesto avance extendido de la actividad en el país y atribuirle al gobernador bonarense, Axel Kicillof, que la provincia de Buenos Aires apareciera como el único distrito con caída.

No obstante, la imagen acumuló numerosos errores técnicos y de representación geográfica: las provincias aparecen con tamaños desproporcionados, Santa Fe figura sin el característico "taco de la bota" y las islas Malvinas están completamente ausentes. Lo más llamativo es que desapareció por completo la provincia de Tucumán, que parece ser absorbida por Salta.

La polémica imagen que el Presidente mostró a sus seguidores en la red social X llevaba el título "Mapa del crecimiento de Argentina" e incluía presuntos datos de marzo de 2026 sobre la variación interanual estimada de la actividad económica por provincia.

Sin embargo, más allá de las distorsiones geográficas del mapa, lo cierto es que las cifras atribuidas a cada provincia también son falsas, ya que el EMAE del Indec, que la semana pasada dio a conocer este informe relativo al mes de marzo, no especifica la evolución de la actividad a nivel provincial.

Uno de los principales impulsores del posteo fue Felipe Núñez, asesor clave del ministro de Economía, Luis Caputo, quien manifestó en sus redes: “Y decían que el RIGI no servía para nada. Ahora a aprobar el Súper RIGI, así le devolvemos el lugar de potencia a la Argentina que se merece”.

En esa misma publicación, que luego fue retuiteada por Milei, el funcionario del Palacio de Hacienda añadió: "El gobernador Kicillof tiene que dejarse de joder y empezar a promover inversiones bajando gasto e impuestos. Un año y medio es una eternidad; los bonaerenses no pueden esperar tanto tiempo".

La Universidad Austral salió a despegarse del insólito mapa de Milei

Aunque el gráfico adjudicaba la fuente de la estadística al Informe Económico Mensual de la IAE Business School, dependiente de la Universidad Austral, la propia institución educativa negó oficialmente la autenticidad de la pieza.

Mediante sus canales oficiales, la entidad académica difundió una aclaración pública en la que sostuvo de manera categórica que la pieza propagandística "no fue elaborada por el IAE ni forma parte de ninguno de sus informes".

El argumento desplegado por usuarios libertarios buscó instalar que la recuperación económica se extendía por casi todo el país, salvo en territorio bonaerense, que figuraba coloreado en rojo con una variación de -0,2% y la aclaración entre paréntesis “conurbano”.

Aun así, el error del mapa también fue señalado desde el interior del propio Gobierno, por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien cuestionó públicamente la publicación y advirtió: “Miren bien antes de publicar un mapa hecho con IA. ¡Falta Tucumán! Ni hablar de las formas geográficas de las provincias. ¡Pierde seriedad así!”.