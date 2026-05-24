Se acerca un diluvio de 24 horas con tormentas eléctricas: cómo seguirá el tiempo

La semana comenzará con inestabilidad en el noroeste argentino ya que se prevén lluvias intermitentes y probabilidades de tormentas eléctricas que se concentrarán el lunes 25 de mayo, especialmente en la zona de Puerto Iguazú, provincia de Misiones, y alrededores.

Por otro lado, la última semana de mayo se perfila a estar estable sobre la mayoría del país, especialmente en las provincias del centro y el norte, donde el patrón atmosférico favorecerá la persistencia de precipitaciones escasas y una recuperación gradual de las temperaturas.

Según el pronóstico, Puerto Iguazú tiene altas probabilidades de precipitaciones desde este domingo 24 y habrá una alta probabilidad de lluvias el lunes 25, manteniéndose condiciones húmedas también el martes 26.

El punto más delicado se concentrará entre la tarde-noche del lunes y la madrugada del martes. Esta situación también afecta al área de Cataratas, donde suele ser más sensible por la combinación de selva, humedad persistente y circulación de visitantes.

Pronóstico del tiempo en Argentina: ¿cómo estará el clima?

Según el sitio especializado Meteored, en lo que respecta a la temperatura no se observan anomalías significativas sobre el centro y norte del país. Pero si se prevén valores más cercanos a lo habitual para fines de mayo, por ende, habrá un progresivo aumento de temperaturas en comparación a la semana que finalizó, donde se registraron importantes descensos térmicos.

Entre el lunes 25 y el lunes 1 de junio se prevé una anomalía en las precipitaciones sobre las provincias de la región Pampeana, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco y buena parte del Litoral, donde las precipitaciones serían inferiores a los promedios semanales. Este comportamiento responde a la persistencia de un patrón atmosférico estable, con escaso desarrollo de sistemas frontales activos y baja disponibilidad de humedad en superficie.

¿Sigue el frío helado en la Argentina?

Luego de una semana que se caracterizó por mínimas por debajo de los seis grados en gran parte del territorio nacional, la térmica en el centro y norte del país se ubicará en temperaturas cercanas a los valores medios históricos para esta altura del año, dejando de lado los marcados excesos y las irrupciones frías de la semana que ya finalizó.

De todas maneras, esto no indica que la última semana de mayo tenga jornadas calurosas, sino que volverán los registros habituales para esta etapa del año. Las mínimas y máximas se ubicarán dentro de parámetros normales, después de una semana de intensas heladas.