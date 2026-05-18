El PRO se abroquela con Macri pero no le cierra la puerta a Milei

La relación entre el PRO y La Libertad Avanza sigue sumando capítulos negativos en el año preelectoral, período por excelencia de negociaciones. Los dichos de Martín Menem este fin de semana se sumaron a una larga lista de desplantes libertarios, hechos que el macrismo suele utilizar como argumento para señalar que son los violetas los que le ponen trabas a cualquier posibilidad de acuerdo electoral. Detalles que llevan a los amarillos a plantear que la relación “está rota”, que “no hay nada” parecido a un principio de entendimiento, que no hay “confianza” y que haría falta “un milagro” para poder pensar en un trabajo conjunto.

Este fin de semana, en Clarín, Menem confió en que los votantes PRO van a acompañar la propuesta de La Libertad Avanza en las urnas en 2027 y aseguró no ver a Macri como candidato contra Javier Milei porque “le haría un favor al kirchnerismo si quiere competir”. Rápidamente salieron a responderle las cabezas más resonantes del partido amarillo en el territorio: tanto desde la conducción del espacio en la CABA como en la provincia de Buenos Aires mostraron sus diferencias con la posición del titular de la Cámara de Diputados y reivindicaron la figura de Mauricio, mostrando un claro alineamiento después de los chispazos internos que generó el “manifiesto” del líder PRO de hace siete días.

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Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño y titular del PRO capitalino, dijo no compartir el análisis de Menem y aseguró en Radio Mitre que “todo el mundo tiene derecho a competir y hacer su aporte”. Cristian Ritondo, presidente del partido bonaerense, sostuvo en Radio Rivadavia que el espacio nunca fue funcional al kirchnerismo y que, “cuando ellos (en referencia a los libertarios) estaban callados, no sé qué hacían en su vida, nosotros estábamos combatiendo al kirchnerismo. Esto empezó hace más de 20 años en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, me parece que plantear eso es no conocer la historia ni del PRO ni de Mauricio Macri”. Ninguna de las dos defensas fue solicitada por la conducción nacional.

Ritondo viene de una mala semana en su relación con Menem. El martes pasado se confirmó la presidencia de la Comisión Bicameral de Inteligencia, que el riojano le había prometido pero que quedó, finalmente, para Sebastián Pareja. No solo le arrebataron el puesto, sino que públicamente desmintieron haber asumido algún compromiso con el diputado amarillo. El jefe de la bancada no formó parte de esa reunión constitutiva.

Estos dos sucesos —el desplante en la Bicameral y los dichos agraviantes de Menem de este fin de semana— no aparecen como razón suficiente para clausurar cualquier chance de acuerdo. Si bien aseguran en el PRO bonaerense que falta para encarar las negociaciones electorales, no se le cierra la puerta a ningún escenario, pero no niegan que son gestos que se suman a la larga lista negativa en esta relación tóxica.

En el caso de la Ciudad, Jorge Macri no cancela la chance de acuerdo con los libertarios. El lunes que viene, el jefe de Gobierno estará presente en la Catedral de Buenos Aires para participar del Tedeum. El año pasado, Javier Milei lo dejó con el saludo en el aire. ¿Qué pasará esta vez? Hay mucha expectativa depositada en la imagen que pueda arrojar ese acto de cada 25 de mayo.

En CABA ya se desató una batalla abierta en redes sociales entre potenciales candidatos. Patricia Bullrich cruzó dos veces a Jorge Macri por los subtes. El mandatario le respondió pero, aseguran en Uspallata, con un mensaje de “coincidencia” y no de confrontación. En el entorno de Mauricio Macri no vieron errores conceptuales en ese intercambio inicial. Horacio Rodríguez Larreta apuntó a ambos —a la ex ministra y al alcalde— desde la Legislatura. El ex jefe de Gobierno se va a enfrentar a todo lo que se ubique en la extrema derecha con la convicción de que el primer gran objetivo será definir qué fuerza estará en condiciones de forzar una segunda vuelta para pelear por comandar la Ciudad.