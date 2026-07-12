El tifón Bavi azota el este de China y amenaza con varios días de fuertes lluvias

Por Go Nakamura, Xihao Jiang y Ella Cao
WENZHOU, China, 12 jul (Reuters) - El tifón Bavi, la tormenta más potente que ha azotado China continental este año, trajo fuertes lluvias a la costa oriental el domingo y azotó ciudades densamente pobladas con vientos violentos, poniendo a prueba la capacidad del país para hacer frente a condiciones meteorológicas extremas.
Bavi se había debilitado el domingo por la mañana hasta convertirse en una tormenta tropical a medida que avanzaba hacia el interior, pero los meteorólogos advirtieron de que este sistema tormentoso, del tamaño de Francia, podría provocar lluvias generalizadas en el este y el norte de China en los próximos días.
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Se han evacuado más de 2,8 millones de personas, según un recuento de Reuters a partir de las cifras difundidas por los medios estatales.
De ellas, más de 2,2 millones se encontraban en Zhejiang, un motor económico y tecnológico de la segunda economía más grande del mundo. No ha habido informes oficiales de fallecidos ni heridos.
Bavi azotó la ciudad costera de Yuhuan, en Zhejiang, alrededor de las 23:20 hora local (1520 GMT) del sábado, antes de tocar tierra por segunda vez en Yueqing, localidad perteneciente a la ciudad de Wenzhou, en torno a la medianoche.
"Los vientos eran muy fuertes", dijo a Reuters Li Liangxing, residente en Yueqing. "Podíamos oír cómo caían las tejas y las ramas de los árboles. Por supuesto que teníamos miedo, pero vivimos junto al mar, así que estamos acostumbrados".
El domingo, los equipos de emergencia utilizaron excavadoras y motosierras para despejar las calles anegadas y llenas de árboles caídos.
Con información de Reuters