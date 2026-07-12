El tifón Bavi azota el este de China y amenaza con varios días de fuertes lluvias

Daños causados por el tifón Bavi en Wenzhou

Por Go Nakamura, ​Xihao Jiang y Ella Cao

WENZHOU, China, 12 jul (Reuters) - El tifón Bavi, la tormenta ‌más potente que ha ‌azotado China continental este año, trajo fuertes lluvias a la costa oriental el domingo y azotó ciudades densamente pobladas con vientos violentos, poniendo a prueba la capacidad del país para hacer frente a condiciones meteorológicas extremas.

Bavi ​se había debilitado ⁠el domingo por la mañana hasta ‌convertirse en una tormenta tropical a ⁠medida que avanzaba hacia el ⁠interior, pero los meteorólogos advirtieron de que este sistema tormentoso, del tamaño de Francia, podría provocar ⁠lluvias generalizadas en el este y ​el norte de China en ‌los próximos días.

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Se han evacuado ‌más de 2,8 millones de personas, según ⁠un recuento de Reuters a partir de las cifras difundidas por los medios estatales.

De ellas, más de 2,2 millones se encontraban ​en ‌Zhejiang, un motor económico y tecnológico de la segunda economía más grande del mundo. No ha habido informes oficiales de fallecidos ni heridos.

Bavi azotó la ciudad ⁠costera de Yuhuan, en Zhejiang, alrededor de las 23:20 hora local (1520 GMT) del sábado, antes de tocar tierra por segunda vez en Yueqing, localidad perteneciente a la ciudad de Wenzhou, en torno a la medianoche.

"Los vientos eran muy fuertes", ‌dijo a Reuters Li Liangxing, residente en Yueqing. "Podíamos oír cómo caían las tejas y las ramas de los árboles. Por supuesto que teníamos miedo, pero vivimos junto al mar, así que ‌estamos acostumbrados".

El domingo, los equipos de emergencia utilizaron excavadoras y motosierras para despejar las calles anegadas y ‌llenas de ⁠árboles caídos.

Con información de Reuters