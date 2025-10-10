Así es la tecnología del Hard Rock Stadium de Miami, donde juega Argentina contra Venezuela

Cuando el fútbol cruza continentes y aterriza en Miami, el escenario elegido se vuelve parte de la historia. Y el Hard Rock Stadium está listo para eso: no solo alberga partidos, conciertos y eventos internacionales -como la Copa América- sino que lo hace con tecnología de vanguardia que potencia cada momento vivido dentro de sus tribunas.

Canopy, sombra y diseño estructural

Durante una renovación integral, el estadio fue equipado con un canopy que protege cerca del 90% de los asientos, resguardando al público del sol y las inclemencias del clima. Esta cubierta no solo mejora el confort, sino que también optimiza la acústica del recinto. Además, el diseño del techo es sustentado por cables estructurales, lo que aporta un estilo moderno y resiliencia frente a vientos fuertes.

Pantallas, visión periférica y conectividad audiovisual

Dentro del estadio se destacan cuatro pantallas 4K de gran formato ubicadas en cada esquina, además de cintas LED y paneles distribuidos por todo el recinto. También hay más de 2000 monitores planos para que el público no pierda detalle de lo que ocurre en la cancha, sin importar la ubicación en las gradas.

Infraestructura eléctrica inteligente

Para sostener toda esa demanda tecnológica, el recinto apostó por una solución eléctrica moderna: su red incorpora Digital Electricity, un sistema de bajo voltaje ideal para distribuir energía a los sistemas de comunicación, iluminación y señalización sin grandes pérdidas ni riesgos.

Sustentabilidad reconocida

El estadio no solo piensa en tecnología, sino también en un futuro responsable. Obtuvo la certificación LEED Gold v4.1 O+M, reconociendo su compromiso ecológico. Además, las estructuras y mejoras realizadas apuntan a reducir el consumo energético y optimizar recursos, todo sin sacrificar el espectáculo.

El enfrentamiento entre Argentina y Venezuela no solo será un duelo deportivo: será una puesta en escena tecnológica. En un estadio diseñado para sorprender, cada pantalla, cada sombra, cada conexión y cada cable convergen para que los partidos se vivan a otro nivel.