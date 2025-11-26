EN VIVO
Desaparición de Loan

Caso Loan: qué hizo hasta ahora la justicia en la causa

En VIVO - Actualizado hace 16 minutos

Las últimas noticias del caso Loan.

A un año y medio de la desaparición de Loan Danilo Peña, todavía se desconoce qué ocurrió con el pequeño de 5 años desaparecido en la localidad correntina de 9 de Julio. Mientras tanto, la Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" entre los apuntados para sustraer al niño, pero no logra establecer qué pasó, dónde está y el motivo. "Ya tenían una logística armada para ejecutar un secuestro", afirmaron. Se desconoce si la víctima apuntada siempre fue Loan.

Hasta el momento, hay un total de 7 personas detenidas: Laudelina Peña, Antonio Benítez, Daniel "Fierrito" Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y Walter Maciel. La actual calificación del caso, según indicaron los fiscales federales, es "sustracción y ocultamiento de un menor", un delito con una pena de entre cinco y 15 años de cárcel. Rastrillajes, allanamientos, análisis, peritajes y diversas hipótesis. Por ahora, no hay rastros de nada.

Hace 23 minutos

"Seguimos buscando a Loan con vida”: la palabra de la querella

La búsqueda de Loan suma nuevos operativos en Corrientes. Su familia lo sigue esperando con vida.

 

El caso Loan vuelve a concentrar la atención judicial. A casi un año y 5 meses de la desaparición del menor, el Juzgado Federal de Goya ordenó nuevos rastrillajes y allanamientos en la ciudad 9 de Julio de Corrientes, con el objetivo de hallar indicios sobre su paradero.

Hace 1 hora

Caso Loan: rastrillajes a último momento en una laguna que no fue revisada

Hace 2 horas

Caso Loan: cómo continúan los rastrillajes en Corrientes

Caso Loan: cómo continúan los rastrillajes en Corrientes

