ARCA confirmó cuánto costará el Monotributo en junio 2026

Cuánto cuesta el Monotributo en junio 2026.

Comienza un nuevo mes y con ello llegan muchos aumentos, por lo cual la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) definió cuál va ser el valor del Monotributo en junio de 2026.

Estos montos impactan tanto en las escalas de facturación como en las cuotas mensuales que deben abonar los contribuyentes. Cada ciertos meses la ex AFIP ajusta los parámetros en base a la inflación.

Las categorías A y B continúan concentrando la mayor cantidad de monotributistas y la cuota mensual del monotributo incluye tres componentes obligatorios:

Impuesto integrado

Aporte jubilatorio al SIPA

Obra social

El valor final depende de la categoría en la que esté inscripto cada contribuyente según su facturación anual, actividad y parámetros vigentes. La próxima actualización de los valores del Monotributo será en agosto.

Cuánto hay que pagar de Monotributo en junio 2026

Categoría A: $42.386,74.

Categoría B: $48.250,78.

Categoría C: servicios $56.501,85 y bienes $55.227,06.

Categoría D: servicios $72.414,10 y bienes $70.661,26.

Categoría E: servicios $102.537,97 y bienes $92.658,35.

Categoría F: servicios $129.045,32 y bienes $111.198,27.

Categoría G: servicios $197.108,23 y bienes $135.918,34.

Categoría H: servicios $447.346,93 y bienes $272.063,40.

Categoría I: servicios $824.802,26 y bienes $406.512,05.

Categoría J: servicios $999.007,65 y bienes $497.059,41.

Categoría K: servicios $1.381.687,90 y bienes $600.879,51.

En las escalas iniciales, categorías A y B mantienen un valor unificado para servicios y venta de productos. A partir de la categoría C aparecen diferencias según el tipo de actividad. Esto ocurre porque los parámetros tributarios y topes de facturación no son idénticos para ambos rubros.

Cómo pagar el monotributo

ARCA mantiene habilitados distintos canales digitales para cumplir con la obligación mensual:

Volante Electrónico de Pago (VEP)

Débito automático en cuenta bancaria

Tarjeta de crédito adherida

Home banking

Billeteras habilitadas según entidad financiera

El débito automático suele ser una de las opciones más elegidas porque agiliza el trámite y puede otorgar beneficios adicionales según la normativa vigente.

Por su parte, los topes de facturación de cada categoría quedan de la siguiente manera:

Categoría A: hasta $10.277.988,13

Categoría B: hasta $15.058.447,71

Categoría C: hasta $21.113.696,52

Categoría D: hasta $26.212.853,42

Categoría E: hasta $30.833.964,37

Categoría F: hasta $38.642.048,36

Categoría G: hasta $46.211.109,37

Categoría H: hasta $70.113.407,33

Categoría I: hasta $78.479.211,62

Categoría J: hasta $89.872.640,30

Categoría K: hasta $108.357.084,05

Estos límites determinan si un contribuyente puede permanecer dentro del monotributo o debe pasar al régimen general, en función de su nivel de ingresos.