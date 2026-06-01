El truco oculto del "123" en Android: cómo usarlo para escribir más rápido en tu celular

Esta tecla tiene una función poco conocida que puede acelerar notablemente la escritura.

Los teléfonos Android esconden funciones que pasan desapercibidas para la mayoría de los usuarios, incluso en herramientas que se usan todos los días. Una de ellas está relacionada con el botón “123” del teclado virtual, una tecla que muchos presionan constantemente para alternar entre letras, números y símbolos, pero que también tiene una función poco conocida que puede acelerar notablemente la escritura.

El truco consiste en mantener presionado el botón “123” en lugar de tocarlo de manera normal. De esta forma, se puede acceder a números, símbolos y caracteres especiales sin necesidad de cambiar completamente de teclado, reduciendo pasos y haciendo más fluida la escritura en aplicaciones de mensajería, navegadores o correos electrónicos.

Para qué sirve el botón 123 del teclado de Android

En la mayoría de los dispositivos Android, el teclado predeterminado es Gboard, desarrollado por Google. Este teclado incluye varias capas de caracteres para aprovechar mejor el espacio disponible en pantalla. Por eso, las letras aparecen en la vista principal, mientras que los números y símbolos quedan agrupados detrás del botón “123”.

Normalmente, para escribir un número o un signo especial hay que tocar ese botón, seleccionar el carácter deseado y luego volver al teclado de letras. Sin embargo, existe una alternativa mucho más rápida.

Cómo funciona el truco

Al mantener presionado el botón “123”, el teclado muestra temporalmente la sección de números y símbolos. Sin soltar el dedo, el usuario puede deslizarlo directamente hasta el carácter que necesita. Cuando levanta el dedo, el símbolo se inserta automáticamente y el teclado vuelve a la vista alfabética.

Esto evita tener que entrar y salir constantemente de diferentes pantallas del teclado, algo especialmente útil cuando se escriben contraseñas, direcciones web, montos de dinero o mensajes con muchos signos de puntuación.

Además, el gesto también permite acceder a caracteres adicionales asociados a determinadas teclas. Por ejemplo, las vocales muestran variantes con acentos y otros símbolos relacionados cuando se mantienen pulsadas.

Sin soltar el dedo, el usuario puede deslizarlo directamente hasta el carácter que necesita.

Una función simple que ahorra tiempo

Aunque puede parecer un detalle menor, y hace que el uso del teclado resulte más cómodo. También funciona al navegar entre distintos grupos de símbolos, evitando cambiar meste atajo mejora la velocidad de escrituraanualmente entre las diferentes pantallas disponibles.

Se trata de una de esas funciones ocultas de Android que muchos usuarios desconocen, pero que una vez incorporadas al uso diario terminan convirtiéndose en una herramienta práctica para ahorrar tiempo en cada mensaje o búsqueda.