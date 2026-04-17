Adiós demoras: inauguraron un nuevo altonivel que cambiará el tránsito en Córdoba

La provincia de Córdoba inauguró el nuevo viaducto altonivel de la urbanización Valle Escondido, en el cruce de la Av. República de China y la Av. Ejército Argentino.

Con casi 150 metros de extensión, el intercambiador de tránsito agilizará el paso hacia la ciudad de Córdoba, optimizando la seguridad vial y los tiempos de viaje de los vecinos de la región, la zona noroeste de la Capital y los usuarios provenientes de La Calera.

La obra fue ejecutada por el Gobierno de Córdoba a través de Caminos de las Sierras y demandó una inversión hasta el momento de 16.500 millones de pesos.

"Hoy la ciudad de Córdoba amaneció con un nuevo altonivel en funcionamiento, una obra que mejora la circulación, ordena el tránsito y eleva la calidad de vida de miles de vecinos", repasó el gobernador provincial Martín Llaryora en X (exTwitter).

¿Cómo es el nuevo viaducto altonivel de Valle Escondido?

El altonivel permitirá una salida rápida y segura del tránsito que provenga desde Av. República de China y quiera dirigirse hacia el anillo de Circunvalación o el centro de la ciudad de Córdoba, especialmente en horarios pico donde circulan unos 2.300 autos por hora.

También evitará las demoras y colas de vehículos en la actual intersección semaforizada. Además, se logrará una circulación más fluida para los automovilistas que transiten por la Ruta E-55 provenientes de Villa Warcalde y La Calera.

La traza cuenta con un ramal ascendente en terraplén de 200 metros de longitud en la salida de Av. República de China, que se conecta con el viaducto curvo de 145 metros de extensión con defensas laterales de hormigón armado; y luego un ramal descendente en terraplén con muros laterales de hormigón de 112 metros de largo.

Como parte de las tareas, se realizó el ensanche de calzada de la Avenida Ejército Argentino en el sentido entrante a Córdoba, que posibilitó incorporar un tercer carril de circulación desde la rama de bajada del viaducto hasta la intersección con calle Cagliero, a la altura de Barrio Don Bosco.

En paralelo, se ejecutaron obras complementarias y de seguridad como cordones de hormigón, colocación de defensas metálicas, demarcación horizontal, señalización vertical y forestación. Además de una pasarela peatonal que posibilitará a los vecinos cruzar la Av. Ejército Argentino en altura y de manera segura.

El nuevo viaducto altonivel de Valle Escondido en detalle