La Justicia Federal ordenó la reparación integral de un tramo de la Ruta Nacional 11 que une las ciudades de Santa Fe y San Justo, tras hacer lugar a un amparo presentado por el diputado provincial José Corral. La medida alcanza cerca de 110 kilómetros y obliga a Vialidad Nacional (VN) a intervenir de manera urgente en una traza considerada estratégica para la región.

El fallo abarca el recorrido que atraviesa las localidades de Santa Fe, Recreo, Candioti, Iriondo, Nelson, Llambi Campbell, Cabal, Emilia, Videla y San Justo. En la resolución, el tribunal consideró acreditado el avanzado deterioro de la calzada, con base en pruebas presentadas y en informes técnicos del propio organismo nacional.

Además de ejecutar las obras, la Dirección Nacional de Vialidad deberá presentar un plan de operación y mantenimiento del corredor, y rendir informes bimestrales sobre el avance de los trabajos.

“El objetivo es garantizar condiciones seguras de transitabilidad y prevenir accidentes”, sostuvo Corral tras conocerse la decisión judicial.

El fallo remarca la urgencia de la intervención al advertir que el estado de la ruta representa un riesgo concreto para la vida y la integridad de quienes la transitan. En ese marco, la resolución apunta a resguardar derechos fundamentales y a restituir condiciones adecuadas en uno de los principales corredores viales del centro-norte santafesino.



El tramo de la Variante Ruta 11 (1V11) había sido integrado en proyectos de recuperación más amplios que abarcaban la zona metropolitana de Santa Fe y el norte provincial: