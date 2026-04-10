Reforma laboral: suspenden 80 artículos por vía judicial y la CGT de Formosa destaca el fallo

La Delegación Regional Formosa de la Confederación General del Trabajo (CGT) celebró la medida cautelar que suspende provisoriamente más de 80 artículos de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. Desde el organismo señalaron que se trata de una medida clave, ya que la normativa cuestionada "incide gravemente en los principios constitucionales".

La decisión fue dictada por el juez federal del Trabajo Raúl Ojeda, tras un planteo presentado por la central sindical y la resolución tiene alcance en todo el país y ordena frenar la aplicación de una parte sustancial de la reforma laboral. En ese sentido, destacaron que la decisión judicial representa un límite a una iniciativa que, según denunciaron, afecta derechos fundamentales de los trabajadores.

Desde la central obrera fueron contundentes en su rechazo al proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei. Afirmaron que "se trata de una reforma sin precedentes, porque ningún Gobierno anterior se atrevió a llevar a cabo una reforma que precarice y que actúe en desmedro de los derechos de los trabajadores".

Defensa de los derechos laborales

Remarcaron que la normativa "desoye todo lo que tiene que ver con el ordenamiento jurídico e inclusive los tratados internacionales", y advirtieron que vulnera garantías constitucionales esenciales. Entre los principios afectados, mencionaron el derecho a la protección laboral, la progresividad de derechos, la libertad sindical, el debido proceso y la no discriminación, entre otros.

La CGT sostuvo que la suspensión judicial abre una instancia clave para revisar el contenido de la reforma y garantizar el respeto de la Constitución. En esa línea, expresaron: “Apoyamos esta decisión y abogamos para que el orden judicial cumpla su rol y esté a la altura para analizar la Reforma Laboral que más destruyó derechos constitucionales de la historia de la Argentina”.

El pronunciamiento también refuerza el posicionamiento del sindicalismo frente a las reformas impulsadas a nivel nacional, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno y los gremios. Por otro lado, la Delegación Regional Formosa informó que se encuentran en marcha las gestiones para la renovación de autoridades, en cumplimiento con lo establecido por el estatuto.

Un escenario en disputa

Asimismo, indicaron que mantienen un vínculo permanente con el Consejo Directivo Nacional, lo que garantiza una “alineación estratégica” en función del contexto actual.El fallo judicial marca un nuevo capítulo en el debate sobre la reforma laboral en Argentina.

Mientras el Gobierno nacional impulsa cambios estructurales en el mercado de trabajo, los sindicatos advierten sobre el impacto en los derechos adquiridos. En este contexto, la decisión de la Justicia no solo frena temporalmente la aplicación de la norma, sino que también abre un escenario de discusión política y judicial sobre el futuro del sistema laboral en el país.