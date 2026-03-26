Comenzó la obra para reparar una autopista con una técnica que marca un antes y después

Incorporó polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en las mezclas asfálticas.

En una iniciativa pionera a nivel nacional, Caminos de las Sierras incorporó polvo de neumáticos fuera de uso (NFU) en las mezclas asfálticas utilizadas para la obra de rehabilitación de la colectora de la Autopista Córdoba–Carlos Paz.

La intervención llevada a cabo en el tramo comprendido entre el acceso a San Nicolás y el distribuidor Variante Costa Azul busca evaluar el desempeño del material y su potencial aplicación futura en otros trabajos de la Red de Accesos a Córdoba (RAC).

"Estamos reemplazando parte de la mezcla asfáltica por polvo proveniente de neumáticos fuera de uso, una práctica que en otros países lleva años de aplicación. Córdoba se posiciona así a la vanguardia de la innovación y el cuidado ambiental", detalló el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos provincial, Fabián López, en un recorrido de supervisión efectuado en enero.

¿Cómo es la revolucionaria técnica que aplica Córdoba en la construcción de la colectora de la Autopista Córdoba–Carlos Paz?

La obra, a cargo de la contratista BBC Constructora, contempla la rehabilitación de dos kilómetros lineales y se divide en cuatro tramos: dos con asfalto convencional y dos con asfalto modificado con NFU, lo que permitirá comparar rendimientos y evaluar la performance del nuevo material.

La iniciativa forma parte del convenio de colaboración público-privado firmado a fines de 2024 entre Caminos de las Sierras y un Consorcio de Cooperación integrado por PyL Neumáticos (dealer oficial Pirelli), la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, el Centro de Investigación, Desarrollo y Transferencia de Materiales y Calidad (CINTEMAC) de la UTN Córdoba, la consultora HINS y la empresa cordobesa Contrini Hermanos SRL.

Los trabajos incluyen la reconstrucción de la base granular y la colocación de una nueva carpeta de rodamiento. "Esta iniciativa demuestra que no se trata solo de hacer más infraestructura como nos pide el gobernador Llaryora, sino de hacerla mejor y más sostenible", insistió López.

El proyecto de Córdoba representa un hito significativo; sin embargo, no es la única administración que busca implementar asfalto con polvo de neumáticos reciclados.

En Rosario, Santa Fe, la Municipalidad incorporó la técnica en la renovación de avenidas clave como Pellegrini, utilizando NFU para pavimentar 5 km de calzadas y reducir el ruido urbano en un 20%.

En Mendoza, el Gobierno provincial probó el material en la Ruta Provincial 82, rehabilitando 10 km con mezclas que incluyen hasta un 5% de caucho reciclado, promoviendo la gestión de las 130.000 toneladas anuales de residuos de neumáticos en Argentina.

Mar del Plata, en Buenos Aires, también participó con un piloto en la Avenida Peralta Ramos, donde se pavimentaron 8.000 m², destacando la resistencia al clima costero.

"Desde Ambiente celebramos este paso porque demuestra que la articulación público-privada es clave para concretar iniciativas de economía circular”, sentenció la ministra de Ambiente y Economía Circular, Victoria Flores.