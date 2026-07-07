Chanel presenta cuellos de plumas y faldas de tweed con aberturas en desfile inspirado en cuentos de hadas

Desfile de la colección de alta costura de Chanel Otoño/Invierno 2026-2027

El director creativo de Chanel, Matthieu Blazy, se inspiró en ‌el mundo de ‌los cuentos de hadas para su segunda colección de alta costura para la casa de moda parisina, presentada el martes en París.

Enredaderas verdes bordadas en una falda y una chaqueta transparentes, alas blancas ​con plumas en ⁠la espalda de un vestido y ‌un conjunto compuesto por cisnes bordados ⁠en apliques fueron algunas ⁠de las referencias a cuentos clásicos como "Jack y las habichuelas mágicas", que Blazy fue ⁠intercalando a lo largo del desfile.

Los ​invitados de la primera fila, ‌entre los que se ‌encontraban los actores Catherine Deneuve, Tilda Swinton, ⁠Alexa Demie y Pedro Pascal, se abanicaban mientras las modelos desfilaban por un escenario repleto de flores gigantes, luciendo ​sombreros ‌que parecían nidos de pájaros y faldas de tweed con espectaculares aberturas.

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"La vida interior de los libros de cuentos se traslada a las propias ⁠prendas; una enredadera puede trepar por el tacón de un zapato, una pequeña minaudière (pequeño bolso de mano de noche) puede parecer un oso dormido, y una serie de botones puede transformarse de patito en cisne", escribió ‌Blazy en las notas del desfile.

Blazy, cuyos diseños han reavivado el interés por la histórica marca parisina, continuó con su uso profuso de flores y plumas bordadas, con vestidos ‌que lucían gigantescos volantes y dobladillos de plumas rojas y turquesas. Las chaquetas presentaban intrincados ‌bordados de ⁠abalorios en el escote, un motivo que se repetía en vestidos ​de cuello barco y trajes de noche transparentes.

Con información de Reuters