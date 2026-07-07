Sin grandes estrellas, la nueva estrategia de Bélgica da sus frutos en el Mundial

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Octavos de final - Estados Unidos vs. Bélgica

Bélgica parece haber encontrado su mejor estilo de juego en el Mundial tras golear en la víspera por 4-1 a ‌Estados Unidos, uno de ‌los países anfitriones, pero los acertados ajustes del seleccionador Rudi García han tenido un costo para sus mejores jugadores.

Bélgica había estado al borde de despedirse del Mundial en la primera ronda eliminatoria frente a Senegal, remontando dos goles en contra a cinco minutos del término del partido para pasar a octavos de final, donde García realizó cambios significativos en ​el equipo.

Kevin De Bruyne, ⁠Jeremy Doku y Romelu Lukaku se quedaron en el banquillo; De ‌Bruyne, durante tanto tiempo el talismán del equipo, ni ⁠siquiera jugó en el partido de Seattle ⁠ante Estados Unidos.

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Nicolas Raskin, Amadou Onana y Dodi Lukebakio sustituyeron a Hans Vanaken, De Bruyne y Doku, mientras que Charles De Ketelaere pasó a ⁠ocupar el puesto de delantero centro, lo que dio sus frutos ​de inmediato con dos goles en la primera ‌parte que encarrilaron a los belgas ‌hacia una cómoda victoria.

Antes del saque inicial, García dijo que sus ⁠decisiones eran lógicas, teniendo en cuenta el estado de forma de los jugadores en los entrenamientos y la táctica prevista para ese día, y funcionaron a la perfección, ya que los belgas desplegaron su mejor ​fútbol del ‌torneo.

Su planteamiento dejó a los anfitriones sin muchas respuestas, ya que un centro del campo más agresivo, con el capitán Youri Tielemans subiendo repetidamente, se hizo con los balones divididos y recuperó la posesión rápidamente. También aprovecharon los espacios por las bandas ⁠para desbordar a una defensa estadounidense frágil y estática.

Ni siquiera la baja de Onana por una lesión de rodilla en la primera parte les hizo perder el ritmo, ya que Vanaken asumió su papel delante de los tres defensas.

García dijo que no había tenido clara la alineación hasta unas horas antes del inicio del partido del lunes, pero que sabía cómo quería jugar.

"Queríamos ‌tomar el control del partido desde el principio", dijo. "El plan era dar entrada a Kevin si lo necesitábamos, pero una vez que marcamos, ya no fue necesario", explicó García.

García había sido objeto de muchas críticas en Bélgica mientras el equipo pasaba apuros en la primera fase, tras empatar sus ‌dos primeros partidos antes de que una contundente victoria por 5-1 sobre Nueva Zelanda les permitiera liderar el grupo. Ante Senegal, solo se salvó gracias a un ‌error defensivo del ⁠rival, ganando con un penal en los últimos compases de la prórroga tras estar al borde de la eliminación.

Bélgica, ​sin embargo, se considerará ahora una seria aspirante al título de cara al partido de cuartos de final del viernes frente a España en Los Ángeles.

(Escrito por Mark Gleeson en Atlanta; edición en Español de Manuel Farías)