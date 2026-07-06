La red eléctrica nacional de Cuba colapsa, se desconoce el motivo

FOTO DE ARCHIVO: Cables eléctricos de alta tensión se ven en La Habana, Cuba

Por Dave ​Sherwood

LA HABANA, 6 jul (Reuters) - La red eléctrica nacional de ‌Cuba sufrió un ‌colapso el lunes al mediodía, informó su operador, lo que dejó sin electricidad a unos 10 millones de personas en la isla caribeña.

El operador ​de la ⁠red eléctrica, la Unión Eléctrica (UNE), ‌dijo que estaba investigando ⁠la causa del ⁠apagón a nivel nacional.

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Cuba lleva meses sufriendo cortes de electricidad que ⁠duran horas y, más ​recientemente, días, debidos en ‌parte a una ‌red eléctrica obsoleta y al ⁠bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos, que ha cortado el suministro de combustible a ​la ‌isla.

Este apagón a nivel nacional supone otra mala noticia para los cubanos, ya agotados por los cortes rotativos ⁠que impiden a muchos trabajar o dormir bajo el calor del verano caribeño.

Cuba ha tenido que luchar con frecuencia para mantener las luces encendidas durante una ‌crisis económica que dura ya años, pero el Gobierno comunista se ha adentrado en un terreno sin precedentes bajo la creciente ‌presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Casi dos tercios del país ‌ya ⁠se encontraban sin electricidad cuando la red eléctrica ​colapsó el lunes.

Con información de Reuters