El mundo debe cubrir déficit financiación anual de 4 billones dlrs para lograr objetivos desarrollo: ONU

FOTO DE ARCHIVO: Vista del horizonte de la ciudad al atardecer, en Bengaluru.

​Los países de todo el mundo deben adoptar medidas para cubrir un déficit de financiación anual de 4 billones de dólares, con el ‌fin de garantizar que los objetivos ‌de desarrollo sostenible fijados hace poco más de una década puedan alcanzarse para 2030, según un nuevo informe de las Naciones Unidas.

Aunque el informe destaca los grandes avances logrados en algunos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), que han permitido que miles de millones de personas tengan acceso a la electricidad, el agua y la asistencia sanitaria, advierte de que las crisis superpuestas y un déficit ​de financiación cada vez ⁠mayor plantean importantes retos.

A continuación se presentan algunas de las principales conclusiones ‌del informe:

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• La ayuda oficial al desarrollo, incluida la de la ⁠agencia de ayuda estadounidense USAID —ya desmantelada—, se ⁠redujo en un 23,1% en 2025, una caída sin precedentes, volviendo aproximadamente a los niveles de 2015.

• De las 139 metas de los ODS, solo el 36% ⁠va por buen camino o registra avances moderados, mientras que el 49% ​avanza demasiado lentamente y el 15% ha retrocedido por ‌debajo de los niveles de referencia de ‌2015.

• Alrededor del 10% de la población mundial vive en situación de ⁠pobreza extrema, sobreviviendo con menos de 3 dólares al día, solo tres puntos porcentuales menos que en 2015.

• Se prevé que esa cifra se mantenga en torno al 9% de aquí a 2030 si no se adoptan nuevas medidas.

• ​Alrededor de 2.300 ‌millones de personas, es decir, el 28% de la población mundial, se enfrentan a una inseguridad alimentaria moderada o grave, lo que significa que carecieron de acceso regular a una alimentación adecuada en algún momento del año.

• Otros 673 millones de personas sufrieron hambre crónica. ⁠Ambas cifras son superiores a las de 2015.

• La mayoría de las regiones estarán cerca de erradicar la pobreza extrema para 2030, excepto África subsahariana, Oriente Medio y el norte de África, y Oceanía (excluidas Australia y Nueva Zelanda).

• El trabajo infantil se redujo en más de 20 millones entre 2020 y 2024.

• Unos 273 millones de niños y jóvenes siguen sin asistir a la escuela.

• Los jóvenes tienen casi cuatro veces ‌más probabilidades de estar en paro que los adultos.

• La población mundial de refugiados alcanzó los 440 por cada 100.000 personas a mediados de 2025, más del doble del nivel de 2015.

• La deuda externa de los países de renta baja y media alcanzó la cifra récord de 8,9 billones de dólares en 2024.

• Las ‌temperaturas globales en 2025 alcanzaron 1,43°C por encima de los niveles preindustriales y el dióxido de carbono atmosférico alcanzó su concentración más alta en dos millones de años.

• Al ‌comentar el informe, el ⁠secretario general de la ONU, Antonio Guterres, afirmó que este ponía de manifiesto que el progreso, aunque posible, suele ser insuficiente.

• ​Mencionó importantes obstáculos, como el colapso de la ayuda al desarrollo, la creciente carga de la deuda, el aumento de los conflictos, la desaceleración del crecimiento económico mundial y el caos climático.

(Reportaje de Andrea Shalal, editado en español por Juana Casas)