El barrio Z1 de Neuquén fue escenario de un grave incidente durante los festejos posteriores a la final del Mundial 2026, en el que Argentina perdió ante España. Un joven de 24 años murió y otras tres personas resultaron heridas después de que explotara un artefacto pirotécnico. Según informaron fuentes oficiales, la detonación ocurrió en un sector descampado donde los afectados manipulaban pirotecnia profesional dentro de un mortero artesanal, en la noche del domingo, al finalizar el partido. La explosión fue de tal magnitud que el joven falleció en el acto por decapitación, mientras que los otros tres afectados sufrieron quemaduras de distinta consideración y uno de ellos también presentó un traumatismo de cráneo a causa de la onda expansiva.

El hecho ocurrió pasadas las 21 horas. Respecto al lugar donde ocurrió el siniestro, el jefe del Departamento de Seguridad Personal, comisario inspector Juan Carlos Barroso, señaló que lo hicieron en un lugar alejado, donde no hay tránsito, lo que indica que los jóvenes conocían la onda expansiva que genera ese tipo de elementos. "Cómo lo activaron de forma tan errónea, eso es material de investigación", agregó el funcionario. El mortero, de fabricación artesanal, detonó a causa del material explosivo que contenía, que según las primeras pericias no era de venta libre sino de venta restringida para personas habilitadas o empresas dedicadas a fuegos artificiales de gran magnitud.

Los heridos y el operativo de emergencia

Entre las víctimas heridas se encontraba un adolescente de 13 años, que fue trasladado junto a los otros dos heridos al Hospital Heller y luego derivados a distintos centros de salud privados para recibir atención especializada. Los heridos presentaban quemaduras de primer grado en cara, manos y brazos, además del traumatismo de cráneo en uno de los casos. El operativo desplegado tras el incidente involucró a efectivos policiales, personal de Bomberos y equipos de emergencias, además de peritos de Criminalística encargados de determinar con precisión cómo se produjo la detonación y qué materiales se utilizaron.

La investigación y la procedencia del material explosivo

Hasta el momento, las identidades de las víctimas no fueron difundidas oficialmente, mientras la Justicia abrió una investigación para establecer la procedencia del material explosivo. En este sentido, el comisario Barroso confirmó que el material llegó desde una empresa radicada en la provincia de Santa Fe. Interviene la Fiscalía de Homicidios, a cargo de la fiscal Inaudi, junto con la Comisaría N°18 y la División Homicidios de la dirección Delitos. Los investigadores intentan determinar cómo los jóvenes accedieron a un material de venta restringida y si hubo una red de comercialización ilegal detrás del hecho.

La prohibición de pirotecnia en Neuquén

En Neuquén, el uso y la venta de pirotecnia están prohibidos desde hace más de una década para proteger a personas con condiciones de salud sensibles, a los animales y para evitar incendios. Sin embargo, Barroso indicó que existe un mercado clandestino y negro. "Acá en Neuquén está prohibida la pirotecnia, pero los días de partido había en todos lados. Mientras que en otras provincias están habilitados", señaló el comisario. Este trágico episodio reavivó el debate sobre la necesidad de extremar los controles sobre la comercialización ilegal de pirotecnia, especialmente en fechas de festejos masivos, y sobre las consecuencias fatales que puede tener su manipulación sin las medidas de seguridad adecuadas. La comunidad de Neuquén se encuentra consternada por lo ocurrido, mientras la investigación avanza para determinar responsabilidades y evitar que hechos como este vuelvan a repetirse.