Festejos seguros: La Rioja registró el tercer año consecutivo sin lesiones por pirotecnia sonora

Los festejos de Nochebuena y Navidad en la provincia de La Rioja se desarrollaron con total normalidad y sin víctimas por el uso de pirotecnia. Según informaron desde el hospital Enrique Vera Barros, no se registraron ingresos por lesiones vinculadas a estos artefactos, marcando así el tercer año consecutivo sin heridos durante las celebraciones de fin de año.

Este dato refleja un mayor nivel de conciencia y responsabilidad por parte de la comunidad, así como el impacto positivo de las campañas de prevención impulsadas en los últimos años, que promueven celebraciones más seguras e inclusivas. De esta manera, La Rioja consolida una tendencia alentadora en materia de salud pública durante una de las fechas más sensibles del calendario.

Los auspiciosos datos fueron informados por el director del nosocomio local, Gabriel Goitea quien además comentó que hubo cien pacientes ingresados en trauma shock, sólo 20 por siniestros viales, una de las cuales fue internada en UTI, y un paciente de Chilecito con lesiones graves. También hubo ingresos por accidentes domésticos sin gravedad, y ninguno por pirotecnia. Siendo este, el tercer año que La Rioja tiene cero quemaduras y lesiones por pirotecnia. El resto de ingresos, pacientes con patologías como Accidente Cerebro Vascular (ACV), por dolor precordial, de infarto agudo de miocardio que no tuvo que ver con siniestros viales.

El director del Hospital expresó, en medios locales, que el resultado favorable no es fruto del azar, sino de la consolidación de una campaña, principalmente impulsada por el Gobierno de la provincia: “Es un logro concreto, con mucho apoyo desde Salud y desde el Gobierno provincial, donde se pudo sanear varias situaciones, como la falta de medicamentos oncológicos”.

Además, agregó que mantienen las mismas expectativas para las fiestas de fin de año: “Esperamos cerrar el año de la misma manera el 31. Si bien los siniestros viales se producen, esperamos no tener noticias malas ni trágicas”.

El director del Hospital Enrique Vera Barros también destacó los avances en materia de seguridad y salud vial en la provincia: “La accidentología tuvo un descenso importante. Año a año venimos mejorando como provincia, como comunidad, y todos los ministerios realizan acciones para paliar este tipo de situaciones. No tenemos un parate, se baja el número de cirugías un 20 por ciento del ritmo quirúrgico. Además, tenemos especialistas para cubrir todas las patologías, la complejidad, y con eso estamos muy bien”.

Con estas palabras, el funcionario subrayó que la reducción de accidentes y lesiones no solo refleja un trabajo sanitario eficiente, sino también la coordinación de distintos sectores del gobierno y la comunidad, logrando que los centros de salud puedan responder de manera más efectiva y disminuir la presión sobre las cirugías y la atención de emergencias.