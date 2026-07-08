Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 8 de julio

¡El Siempre Sale no falla!

Amigo, amiga, si hay algo que podés apostar en este miércoles es que el Siempre Sale va a repartir plata sí o sí. Como su nombre lo indica, esta modalidad del Quini 6 tiene la particularidad de que alguien se lleva el pozo todas las semanas. Si nadie clava los 6 números, el premio se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. ¡No hay chance de que quede vacante! Así que no duermas: revisá tu boleta porque la suerte puede estar esperándote.

El sorteo arranca a las 21:15 en punto. Prepará el mate, agarrá la boleta y dejá tu púlpito en los comentarios. ¿Qué números jugaste hoy? ¡Contanos y cruzá los dedos!