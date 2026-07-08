Bienvenidos a la cobertura en vivo de El Destape para el sorteo del Quini 6. Acá vas a poder controlar tu boleta al instante. Te contamos cuáles son los números que salieron, si hay nuevos millonarios y de cuánto es el pozo acumulado para la próxima jugada.
Resultados de Quini 6 hoy: controlá tu boleta del Miércoles, 8 de julio
Seguí el minuto a minuto del sorteo del Quini 6. Enterate de los números ganadores del Tradicional, La Segunda, Revancha y Siempre Sale.
Hace 11 minutos
¡Hoy no hay excusas! El Siempre Sale te asegura que alguien se lleva la plata sí o sí
¿Ya tenés tu pálpito?
Esta noche arranca el Quini 6 y la modalidad estrella es la Siempre Sale. Como su nombre lo indica, alguien se lleva la plata sí o sí. Si nadie acierta los 6 números, el pozo se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. ¡No duermas! El sorteo arranca a las 21:15 hs en punto. Dejanos tu pálpito en los comentarios.
Hace 26 minutos
¡Hoy el Siempre Sale te asegura que alguien se lleva la guita! No duermas y controlá tu boleta
¡El Siempre Sale no falla!
Amigo, amiga, si hay algo que podés apostar en este miércoles es que el Siempre Sale va a repartir plata sí o sí. Como su nombre lo indica, esta modalidad del Quini 6 tiene la particularidad de que alguien se lleva el pozo todas las semanas. Si nadie clava los 6 números, el premio se reparte entre los que tengan 5 aciertos, y si tampoco hay, entre los de 4. ¡No hay chance de que quede vacante! Así que no duermas: revisá tu boleta porque la suerte puede estar esperándote.
El sorteo arranca a las 21:15 en punto. Prepará el mate, agarrá la boleta y dejá tu púlpito en los comentarios. ¿Qué números jugaste hoy? ¡Contanos y cruzá los dedos!
Hace 1 hora
Si ganás el Quini 6, preparate para compartir con la AFIP: el 30% se va de viaje
Ya tenés tu pálpito, ¿no?
Hoy miércoles 8 de julio, a las 21:15 en punto, vuelve el Quini 6 con todo su brillo. Pero antes de que te vuelques a soñar con la jubilación dorada, sentate y escuchá: la AFIP también quiere su parte. Sí, como leés. Si tocás el pozo mayor, de bolsillo te llega aproximadamente el 70% del total anunciado. Casi un 30% se lo queda el fisco por la Ley de Impuestos. ¿Qué te parece? ¡Ojo con emocionarse de más y gastar antes de tener la guita en el bolsillo!
No duermas, controlá tu boleta y dejanos acá abajo tu pálpito para el sorteo de esta noche. ¿Quién dice que no? La suerte es redonda.