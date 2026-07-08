Irán ataca objetivos en Baréin y Kuwait tras una oleada de ataques estadounidenses

FOTO DE ARCHIVO: Barcos en el estrecho de Ormuz, vistos desde Musandam, Omán

La Guardia Revolucionaria de Irán ​dijo que atacó instalaciones militares estadounidenses en Baréin y Kuwait el miércoles, después de que Estados Unidos lanzara una oleada de ataques militares contra Irán en respuesta a los ataques contra petroleros en el estrecho de ‌Ormuz.

En un nuevo golpe al frágil acuerdo de ‌alto el fuego, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica dijo que llevó a cabo una operación conjunta con misiles y drones contra instalaciones militares clave estadounidenses en Bandar Salman, el Quinto Distrito Naval de Baréin y la base aérea de Ali Al Salem en Kuwait, y que derribó un dron MQ9 estadounidense que intentaba interferir en la operación.

Las sirenas antiaéreas sonaron en Baréin y Kuwait, según informaron las autoridades. El ejército kuwaití afirmó que las defensas aéreas se enfrentaban a ataques "hostiles" con misiles y drones.

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Anteriormente, Estados Unidos había lanzado nuevos ataques militares y revocado una licencia que permitía a Irán vender ​petróleo, en respuesta a los ataques ⁠contra tres petroleros en el estrecho.

El Mando Central de Estados Unidos dijo que entre los objetivos alcanzados se encontraban más ‌de 60 pequeñas embarcaciones del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, en un intento por imponer ⁠un alto coste a Irán por los ataques contra el transporte ⁠marítimo que violaban el alto el fuego.

"La agresión injustificada de las fuerzas iraníes constituye una violación clara y peligrosa del alto el fuego y socava la libertad de navegación", dijo el CENTCOM en un comunicado.

El máximo mando militar conjunto de Irán, ⁠el Cuartel General Central de Khatam al-Anbiya, condenó los ataques estadounidenses como un "acto flagrante de agresión", amenazó ​con una "respuesta contundente" y advirtió de que Teherán no permitiría la injerencia de Estados ‌Unidos en la gestión del estrecho.

Un destacado negociador iraní, el ‌presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, acusó a Estados Unidos de incumplir el acuerdo de alto el fuego. Citó ⁠no solo los últimos ataques militares estadounidenses, sino también las renovadas sanciones petroleras, las violaciones de los "ajustes" iraníes en el estrecho de Ormuz y los ataques israelíes contra Líbano.

"La era de la intimidación y la extorsión ha terminado", afirmó Qalibaf en una publicación en la red social X. "No nos rendiremos".

Los medios iraníes habían informado anteriormente de explosiones en el principal centro ​petrolero de Irán, la ‌isla de Jarg, en la isla de Qeshm y en las ciudades portuarias meridionales de Sirik y Bandar Abás.

La cadena iraní Press TV informó de que se escucharon varias explosiones en el sur de la isla de Jarg. El CENTCOM no hizo mención alguna a la isla de Jarg, desde donde Irán exporta el 90% de su crudo.

Un responsable estadounidense dijo a Reuters que los ataques tenían como objetivo ⁠los sistemas de defensa aérea iraníes, los sistemas de vigilancia costera, los misiles tierra-aire, los misiles de crucero antibuque y las bases de lanzamiento de drones.

No se han registrado víctimas civiles en Irán, pero varias personas resultaron heridas por la metralla de un "proyectil enemigo" que impactó en un muelle comercial de Sirik, según un reportero de la televisión estatal iraní. Las informaciones indican que los ataques también alcanzaron muelles pesqueros en Sirik y en Bandar Abás.

Estos incidentes suponen una nueva amenaza para el frágil acuerdo de alto el fuego que Estados Unidos e Irán alcanzaron el mes pasado, que puso fin temporalmente al conflicto que se desencadenó tras ‌los ataques estadounidenses e israelíes en toda la República Islámica.

ALZA DEL PRECIO DEL PETRÓLEO

En lo que podría suponer un duro golpe para dicho acuerdo, Washington decidió el martes retirar una concesión clave que había permitido a Irán vender petróleo en los mercados internacionales.

Los precios del petróleo subieron más de un 3% tras el anuncio de esta medida por parte de Estados Unidos.

Un representante estadounidense había declarado anteriormente que los negociadores seguían trabajando de buena fe para alcanzar un acuerdo definitivo con Irán. Sin embargo, ‌el control del estrecho ha otorgado a Teherán una enorme ventaja, lo que le permite, en la práctica, forzar un punto muerto con el ejército más poderoso del mundo.

Los analistas afirman que Teherán utiliza los ataques a buques para reforzar esa influencia mientras negocia un ‌acuerdo de paz a largo ⁠plazo con Estados Unidos.

En virtud del acuerdo provisional entre Estados Unidos e Irán, el Tesoro de Estados Unidos emitió el 22 de junio una licencia general para permitir la venta de petróleo crudo ​y productos petroquímicos y derivados del petróleo de origen iraní hasta el 21 de agosto. Al revocar dicha licencia el martes, concedió a Irán hasta el 17 de julio para liquidar cualquier transacción.

Con información de Reuters