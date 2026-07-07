Europa podría enfrentarse a "semanas aún más mortíferas" por ola de calor, advierte la OMS

Un hombre se sienta a la sombra de un árbol durante una ola de calor en Roma, Italia

La ​Organización Mundial de la Salud advirtió el martes de que Europa podría enfrentarse a "semanas aún más mortíferas" ‌en los próximos días, ‌ya que se está formando otra intensa ola de calor sobre el Atlántico.

A continuación, más detalles:

• Se prevé que las temperaturas en Portugal y el sur de España alcancen los 43 grados centígrados en los próximos días.

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• El director regional de la OMS para Europa, Hans ​Kluge, mantuvo el ⁠lunes una reunión de emergencia con representantes de ‌41 países de la región, la Comisión Europea ⁠y organizaciones de la sociedad ⁠civil para analizar las lecciones aprendidas de la reciente ola de calor y los preparativos para la próxima.

• Kluge ⁠afirmó en un comunicado que los países que ​contaban con planes de acción para la ‌salud ante el calor respondieron ‌con mayor rapidez y protegieron mejor a su ⁠población durante la ola de calor de junio.

• Sin embargo, señaló que menos de la mitad de los Estados miembros europeos de la OMS contaban con un ​plan de ‌este tipo.

• Expertos han señalado que la ola de calor registrada entre el 20 y el 28 de junio fue la más severa jamás registrada en Europa, lo que provocó interrupciones en ⁠el suministro eléctrico, dañó las infraestructuras y desbordó los sistemas sanitarios.

• Según científicos, es casi seguro que el calor extremo se debió al cambio climático.

• Francia, Países Bajos y Bélgica registraron 3.700 muertes, y las autoridades advirtieron de que las cifras son preliminares y podrían aumentar.

• Las temperaturas alcanzaron ‌los 40 grados centígrados en algunas zonas de Europa durante la ola de calor.

• Kluge señaló que aún no se está llegando de manera sistemática a los usuarios de residencias de ancianos, a las personas sin hogar y a ‌las personas mayores socialmente aisladas en toda Europa.

• "Ahora hay que trabajar en dos frentes: solucionar lo que falló en las ‌últimas semanas antes ⁠de que llegue la próxima ola de calor y construir unos sistemas sanitarios que ​no solo respondan al calor extremo, sino que estén preparados para afrontarlo", afirmó Kluge.

Con información de Reuters