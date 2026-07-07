Europa podría enfrentarse a "semanas aún más mortíferas" por ola de calor, advierte la OMS

La Organización Mundial de la Salud advirtió el martes de que Europa podría enfrentarse a "semanas aún más mortíferas" en los próximos días, ya que se está formando otra intensa ola de calor sobre el Atlántico.
A continuación, más detalles:
• Se prevé que las temperaturas en Portugal y el sur de España alcancen los 43 grados centígrados en los próximos días.
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• El director regional de la OMS para Europa, Hans Kluge, mantuvo el lunes una reunión de emergencia con representantes de 41 países de la región, la Comisión Europea y organizaciones de la sociedad civil para analizar las lecciones aprendidas de la reciente ola de calor y los preparativos para la próxima.
• Kluge afirmó en un comunicado que los países que contaban con planes de acción para la salud ante el calor respondieron con mayor rapidez y protegieron mejor a su población durante la ola de calor de junio.
• Sin embargo, señaló que menos de la mitad de los Estados miembros europeos de la OMS contaban con un plan de este tipo.
• Expertos han señalado que la ola de calor registrada entre el 20 y el 28 de junio fue la más severa jamás registrada en Europa, lo que provocó interrupciones en el suministro eléctrico, dañó las infraestructuras y desbordó los sistemas sanitarios.
• Según científicos, es casi seguro que el calor extremo se debió al cambio climático.
• Francia, Países Bajos y Bélgica registraron 3.700 muertes, y las autoridades advirtieron de que las cifras son preliminares y podrían aumentar.
• Las temperaturas alcanzaron los 40 grados centígrados en algunas zonas de Europa durante la ola de calor.
• Kluge señaló que aún no se está llegando de manera sistemática a los usuarios de residencias de ancianos, a las personas sin hogar y a las personas mayores socialmente aisladas en toda Europa.
• "Ahora hay que trabajar en dos frentes: solucionar lo que falló en las últimas semanas antes de que llegue la próxima ola de calor y construir unos sistemas sanitarios que no solo respondan al calor extremo, sino que estén preparados para afrontarlo", afirmó Kluge.
Con información de Reuters