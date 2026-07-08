Marley habló por primera vez del conflicto entre Flor Peña y Nico Occhiato.

El conflicto entre Nico Occhiato y Flor Peña sigue sumando capítulos. Al despido de esta última, luego de haber difundido en vivo una fake news sobre la salud del papá de Lionel Messi, le siguió una presunta demanda contra el mandamás de Luzu TV por 750 millones de pesos.

Ninguno de los protagonistas habló demasiado respecto de ello, así como tampoco Marley, quien acompañaba a la actriz en la conducción de El Show del Verano. Sin embargo, hastiado por todo lo que se dijo respecto de su relación con Flor Peña y del rol que está tomando luego del escándalo, decidió expresarse públicamente y poner los puntos sobre las íes.

Marley y Flor Peña en Luzu TV.

¿Qué dijo Marley sobre el conflicto entre Nico Occhiato y Flor Peña?

Ángel de Brito fue el encargado de darle aire a las palabras de Marley, al reproducir en vivo y en directo por LAM el audio que el conductor le envió. "Lo que te quiero aclarar, porque me dijeron que están ahí hablando del tema nuevamente, es que yo básicamente lo que tengo para decir es que mi relación con Florencia Peña está en su mejor momento, hablo todos los días con ella. Cuando ella está triste yo estoy para levantarle el ánimo y siempre estamos hablando", expuso.

Por otra parte, comentó: "También me reuní con Occhiato, le dije lo que Florencia me dijo, estoy como de intermediario entre ellos dos y esperando que se reúnan. Si ellos dos se juntan y deciden volver, ahí volveremos. Toda esa teoría de que no hablo o de que voy a hacer algo solo es todo mentira, yo siempre hablo con Flor, todos los días. Lo que pasa es que no todo se hace en cámara, a veces las relaciones de amistad pueden ser privadas, no todo se tiene que comentar. Pero como veo que el tema escala tras semana y no se detiene, lo que les puedo decir es eso".

En cuanto a la presunta denuncia, acotó: "Florencia me dijo que ella no está judicializada, que ella no le va a hacer un juicio, que ella lo que quiere es juntarse con Occhiato y entre los dos cerrar a ver si volvemos otra vez con el programa. En caso de que no volviera, como ya lo dije, haré otra cosa en otro lado con Florencia. Todos los días hablo con Florencia".

"Con Flor quedamos en eso, no hablar porque no queremos enchastrar la cancha. La idea es hacer el programa juntos nuevamente, ojalá sea en Luzu, sino será en otro lado. Ojalá Occhiato decida reunirse con Florencia y ellos puedan hablar de sus diferencias", concluyó.

