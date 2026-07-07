OTAN y países árabes del golfo Pérsico dialogarán sobre la misión en Ormuz

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, interviene en el Foro de la Industria de Defensa de la Cumbre de la OTAN, celebrado paralelamente a la Cumbre de líderes de la OTAN en Ankara, Turquía

Los ministros de Asuntos Exteriores de la OTAN se reunirán el martes con sus homólogos de los países árabes del golfo Pérsico para abordar el punto ‌muerto en torno a la reapertura del ‌estrecho de Ormuz, incluida una propuesta franco-británica para una misión marítima multinacional que Irán ha rechazado hasta ahora.

La reunión, que tendrá lugar al margen de la cumbre de la OTAN en Ankara, reunirá a ministros de Baréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos tras semanas de tensiones en esta vía navegable de importancia estratégica, a pesar del acuerdo de paz provisional entre Estados Unidos e Irán.

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La Agencia de Operaciones de Comercio Marítimo ​de Reino Unido (UKMTO, por sus ⁠siglas en inglés) informó a primera hora del martes de que un petrolero había sido ‌alcanzado al este de Limah, en Omán. Axios había informado anteriormente de que ⁠la Guardia Revolucionaria de Irán había lanzado al menos ⁠dos misiles contra buques comerciales que transitaban por el estrecho de Ormuz.

"En la región del golfo Pérsico, Baréin, Kuwait, Qatar y Emiratos Árabes Unidos fueron blanco directo de los ataques iraníes esta ⁠primavera", dijo el ministro de Asuntos Exteriores belga, Maxime Prévot, antes de la reunión. "Su ​estabilidad y la nuestra están indisolublemente unidas. Esto va mucho más allá ‌del estrecho de Ormuz, por muy crucial que ‌sea para la seguridad energética de Europa", añadió.

TRUMP CRITICA A LA OTAN POR EL ⁠ASUNTO DE HORMUZ

Irán comenzó a bloquear la vía navegable después de que Estados Unidos e Israel lanzaran una acción militar contra el país en febrero. A pesar del acuerdo provisional alcanzado a mediados de junio, el paso sigue siendo difícil, lo que provoca un aumento de los precios ​del petróleo, los ‌costos de transporte y la presión sobre las cadenas de suministro mundiales.

Los aliados de la OTAN han tratado de evitar una implicación directa en el conflicto, centrándose en cambio en planes ajenos a la Alianza para reabrir el estrecho, por el que normalmente pasa alrededor de una quinta parte del suministro mundial de petróleo.

El presidente de Estados ⁠Unidos, Donald Trump, cuya llegada a Ankara está prevista para más tarde este martes, ha criticado a los aliados de la OTAN por su reticencia a contribuir a los esfuerzos para reabrir la vía marítima.

LA MISIÓN FRANCO-BRITÁNICA NECESITA EL RESPALDO DE IRÁN

Los países europeos afirmaron que no quieren verse arrastrados a la guerra, que se inició sin consultarles, pero que están dispuestos a ayudar a garantizar la seguridad del estrecho una vez finalice el conflicto.

Francia y Reino Unido han liderado los esfuerzos para formar una coalición ‌de aproximadamente una docena de países con el fin de garantizar el paso seguro por el estrecho una vez que las tensiones se calmen o se resuelva el conflicto, aunque cualquier acuerdo a largo plazo requeriría, en última instancia, el consentimiento de Irán.

Teherán se ha opuesto repetidamente a cualquier presencia militar extranjera en la zona y la semana pasada desestimó las declaraciones del presidente francés, Emmanuel Macron, ‌en las que sugería que la misión seguiría adelante.

Varios aliados de la OTAN ya cuentan con dragaminas, buques de guerra y buques de apoyo en la región.

Según fuentes diplomáticas, París y Londres esperan anunciar en ‌los próximos días una ⁠misión inicial en el golfo de Omán, una vía navegable adyacente que une el mar Arábigo con el estrecho de Ormuz y que limita con Irán, ​Omán y Emiratos Árabes Unidos.

"El Sultanato de Omán ha acordado colaborar con Reino Unido y Francia para garantizar que sus aguas territoriales soberanas sean seguras para la navegación", afirmaba un comunicado conjunto franco-británico del 3 de julio.

Con información de Reuters