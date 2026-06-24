Cuántos años tiene Lionel Messi: edad, fecha de nacimiento y curiosidades de su vida

Lionel Messi.

Pocos deportistas lograron mantenerse en la cima durante tanto tiempo como Lionel Messi. El capitán de la Selección Argentina atraviesa uno de los momentos más especiales de su carrera: celebra un nuevo cumpleaños en plena Copa del Mundo y es el líder futbolístico de un equipo que busca defender la histórica conquista obtenida en Qatar 2022.

A los 39 años, el rosarino amplía una trayectoria que ya forma parte del patrimonio cultural del deporte mundial. Mientras millones de fanáticos celebran su aniversario, las búsquedas sobre su edad, su fecha de nacimiento y sus récords vuelven a multiplicarse en todo el planeta.

Cuántos años tiene Lionel Messi y cuándo nació

Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en Rosario, provincia de Santa Fe. Hoy, miércoles 24 de junio de 2026, cumple 39 años.

La fecha encuentra al capitán argentino disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, una situación que no resulta extraña en su carrera. A lo largo de los años, Messi celebró varios cumpleaños durante concentraciones de la Selección Argentina en grandes competencias internacionales.

El rosarino llegó a este Mundial convertido en una leyenda absoluta del fútbol. Su presencia en Norteamérica 2026 representa su sexta participación en una Copa del Mundo, una marca histórica que muy pocos jugadores lograron alcanzar.

Los récords que siguen agrandando la leyenda de Messi

A pesar del paso del tiempo, Messi acumula registros que parecen inalcanzables. Durante marzo de 2026, superó los 900 goles oficiales en su carrera profesional, una cifra reservada para un grupo extremadamente reducido de futbolistas en toda la historia.

Sus tantos están distribuidos entre sus etapas en Barcelona, Paris Saint-Germain, Inter Miami y la Selección Argentina. Sin embargo, el Mundial ocupa un lugar especial dentro de su legado.

Lionel Messi.

En la actual Copa del Mundo alcanzó los 16 goles mundialistas, una cifra que le permitió igualar el récord del alemán Miroslav Klose como máximo anotador en la historia de los Mundiales.

A esto se suma el logro que terminó de completar su carrera: la conquista de la Copa del Mundo en Qatar 2022. Aquella consagración frente a Francia cerró uno de los debates más importantes de la historia del fútbol y consolidó su lugar entre los mejores jugadores de todos los tiempos.

Las curiosidades que marcaron la vida de Lionel Messi

La historia de Messi está atravesada por una serie de episodios que hoy forman parte de la memoria colectiva del deporte argentino.

Debutó profesionalmente con Barcelona siendo apenas un adolescente y pasó más de dos décadas vinculado al club catalán, donde construyó una de las etapas más exitosas que se recuerden en el fútbol europeo.

También protagonizó una de las transformaciones más notorias de la historia de la Selección Argentina. Después de años de cuestionamientos y derrotas dolorosas en finales internacionales, logró revertir el escenario y conducir al equipo a una secuencia inédita de éxitos que incluyó la Copa América 2021, la Finalissima 2022 y el Mundial de Qatar.

Además, es uno de los pocos deportistas que tiene una influencia trasciende el ámbito futbolístico. Su figura se convirtió en un fenómeno cultural capaz de generar admiración en distintas generaciones y en todos los continentes.

Por eso, incluso a los 39 años, cada partido suyo continúa siendo un acontecimiento global.

Lionel Messi.

Con más de 900 goles, un Mundial, seis participaciones mundialistas y una carrera repleta de récords, el capitán argentino ya aseguró su lugar en la historia. Sin embargo, cada vez que entra a una cancha parece dispuesto a agregar una página más a una leyenda que todavía no encuentra su punto final.