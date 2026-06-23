Messi cumple 39 años: qué predice la astrología para el final de su carrera

Lionel Messi está por cumplir 39 años, y según la astrología, atraviesa un ciclo de consolidación y posibles grandes logros para esta nueva etapa. El campeón del mundo, quien actualmente está brillando como capitán de la Selección Argentina en el que sería su último Mundial, se prepara para cumplir un año más este 24 de junio de 2026.

Según la interpretación de su Revolución Solar 2026, realizada por el astrólogo Matías Ferra (@LoDiceLaLuna), Messi entrará en una etapa marcada por la construcción, la estabilidad y la consolidación de todo lo que viene desarrollando en los últimos años. Afortunadamente, este análisis adelanta que será un año muy favorable e importante para la carrera de El Diez.

De acuerdo con este análisis, se trata de un período en el que el futbolista buscará afianzar proyectos, fortalecer su posición profesional y tomar decisiones orientadas al largo plazo. En lo que respecta a su vida personal, el astrólogo predijo que hay una gran posibilidad de que vuelva a ser padre junto con su esposa, Antonela Roccuzzo.

Qué dice la astrología sobre el futuro de Lionel Messi a sus 39 años

Un año para reafirmar su liderazgo y protagonismo

Uno de los indicadores más fuertes de esta Revolución Solar es la presencia del Sol en la Casa 1, una posición asociada a la identidad, la imagen pública y el protagonismo personal.

Según el astrólogo, esta ubicación suele aparecer en períodos donde la persona asume un rol de liderazgo y adquiere una mayor visibilidad. Además, este Sol forma un trígono con el Nodo Norte ubicado en el Medio Cielo de la Revolución Solar, una configuración que señala alineación entre el propósito personal y la proyección pública.

Desde la astrología, este aspecto suele interpretarse como un indicador favorable para alcanzar objetivos importantes y obtener reconocimiento profesional, especialmente en ámbitos de alcance internacional.

El mundo seguirá siendo su escenario

La expansión internacional aparece como otro de los grandes temas del ciclo. El Parte de la Fortuna se ubica en la Casa 9 de la Revolución Solar, una casa relacionada con los viajes, el extranjero, los proyectos globales y todo aquello que trasciende fronteras.

Para el astrólogo, esta posición resulta especialmente significativa en una figura como Messi, cuya carrera se desarrolla en escenarios de repercusión mundial, y refuerza la posibilidad de nuevas oportunidades o logros vinculados al plano internacional.

Los desafíos no desaparecerán, pero pueden transformarlo

No todo el año se presenta libre de tensiones. La Luna se encuentra en la Casa 5, asociada al deporte, la creatividad, la expresión personal y los hijos. Sin embargo, forma parte de una gran cuadratura disociada con Plutón, Quirón y Mercurio, una configuración que suele representar procesos de transformación, crisis o situaciones que exigen adaptación y crecimiento.

La Luna en Escorpio, además, intensifica la carga emocional de estas experiencias. Según el análisis, esto podría manifestarse como momentos de desgaste, desafíos emocionales o situaciones físicas que requieran atención y prevención. El astrólogo señala también que esta Luna rige las Casas 2 y 3 de la Revolución Solar, por lo que las tensiones podrían extenderse a temas familiares, personales y relacionados con su entorno más cercano.

La estabilidad familiar será uno de sus grandes apoyos

Entre los aspectos más favorables aparece el trígono entre Saturno y Venus. Saturno se encuentra en la Casa 11, vinculada a los proyectos colectivos, los objetivos de largo plazo y las metas futuras, mientras que Venus ocupa la Casa 4 en Leo, asociada al hogar, las raíces y la vida familiar.

La combinación de ambos planetas suele interpretarse como una señal de estabilidad emocional y de una estructura sólida capaz de sostener grandes proyectos. Según el astrólogo, esta configuración también refleja el papel que Estados Unidos ocupa actualmente en la vida de Messi, funcionando como un espacio de construcción, seguridad y crecimiento para esta etapa.

Además, Saturno mantiene una conexión con el Medio Cielo al ser regente de Acuario, reforzando las posibilidades de reconocimiento y consolidación profesional.

La experiencia será una de sus mayores fortalezas

Otro elemento destacado es el predominio de energía mutable dentro de la Revolución Solar. En astrología, los signos mutables están asociados a la flexibilidad, la adaptación y la capacidad de ajustarse a nuevas circunstancias. Esta energía podría permitirle integrar la experiencia acumulada durante décadas de carrera para afrontar los cambios sin perder dirección ni objetivos.

Los indicadores de éxito se repiten en distintos análisis

El astrólogo destaca que varias técnicas coinciden en señalar un período especialmente favorable para Messi. Por un lado, la Luna de la Revolución Solar se encuentra conjunta al Medio Cielo natal, mientras que el Medio Cielo de la Revolución Solar se ubica conjunto al Parte de la Fortuna natal en Casa 1.

Estas superposiciones suelen asociarse a una mayor visibilidad pública, reconocimiento y posibilidades de alcanzar metas destacadas. Las progresiones secundarias también muestran señales positivas. El Parte de la Fortuna progresado aparece conjunto al Medio Cielo progresado, mientras que Venus progresado forma trígono tanto con el Medio Cielo como con el Parte de la Fortuna. Como Venus es regente del Medio Cielo natal de Messi, estos aspectos refuerzan los indicadores de éxito, prestigio y realización profesional.

Una etapa que podría marcar un nuevo hito en su carrera

El análisis se vuelve todavía más llamativo al observar el Armónico 60, una técnica astrológica utilizada para detectar potenciales de desarrollo y realización. Allí aparecen varias configuraciones destacadas:

Parte de la Fortuna en el Ascendente sobre la Casa 9 natal.

Luna conjunta al Parte de la Fortuna en Casa 1.

Sol activando la Casa 1 natal.

Medio Cielo conjunto a la Luna natal.

Para el astrólogo, estas conexiones refuerzan la idea de un período de gran trascendencia personal y profesional, con oportunidades excepcionales de crecimiento, reconocimiento y cumplimiento de objetivos importantes.

¿La familia podría agrandarse?

Además de los desafíos profesionales, el análisis abre una posible ventana de novedades en el plano familiar. La nueva Revolución Solar de Lionel Messi, vigente hasta junio de 2027, muestra a la Luna (asociada a la familia, las emociones y los hijos) ubicada en la Casa 5, un sector vinculado con la descendencia, la creatividad y los legados familiares.

Desde la astrología, esta posición suele interpretarse como un período en el que los temas vinculados a los hijos adquieren mayor protagonismo. Puede reflejarse en etapas importantes para la familia, el crecimiento de los hijos o incluso la posibilidad de expansión del núcleo familiar.

La coincidencia se refuerza con el ciclo numerológico de Antonela Roccuzzo, quien a partir de febrero de 2027 ingresaría en una vibración anual 3, asociada simbólicamente con la maternidad, la fertilidad y la expansión del hogar. En numerología, el número 3 se vincula con La Emperatriz en el Tarot, arquetipo relacionado con la creación, la abundancia y el crecimiento emocional.

En conjunto, esta energía y la activación de la Casa 5 configuran, según esta lectura, un escenario propicio para una etapa de expansión familiar. La interpretación también propone una analogía simbólica: Messi podría afrontar uno de los últimos grandes desafíos de su carrera con una nueva consagración con la Selección Argentina, la idea de una “cuarta estrella” aparece también en el plano íntimo.

Conclusión: una carta con más indicadores favorables que desafíos

Aunque existen aspectos tensos vinculados principalmente a la Luna, Plutón, Quirón y Mercurio, el balance general del análisis resulta muy positivo. La combinación de los aspectos del Sol, el Nodo Norte, el Parte de la Fortuna, Saturno, Venus, las progresiones secundarias y el Armónico 60 dibuja un escenario de construcción sólida, consolidación de logros y una marcada posibilidad de reconocimiento en los objetivos más importantes de esta etapa de su vida.

Según la interpretación astrológica, Messi podría estar transitando uno de los ciclos más significativos de los últimos años, con potencial para cerrar una etapa de manera exitosa y dejar una nueva huella en su carrera y en su vida personal.