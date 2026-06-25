El seleccionador checo atribuye la eliminación del Mundial a los "errores estúpidos" y al cansancio

El entrenador de República Checa, Miroslav Koubek, atribuyó a "errores estúpidos" y al agotamiento por los largos desplazamientos la eliminación de su equipo del Mundial, después de que una derrota 3-0 ante la coanfitriona México el miércoles lo dejara último del Grupo A.
Koubek dijo que el fútbol checo necesitaba elevar con urgencia sus estándares técnicos para competir a nivel internacional, tras su regreso al Mundial después de 20 años de ausencia.
• Koubek defendió la decisión de dejar fuera al delantero Patrik Schick y dijo que Adam Hlozek fue elegido por su estado físico y por su adecuación a la estrategia ofensiva del equipo.
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• Citó el empate con Sudáfrica como una oportunidad crítica desaprovechada, que dejó a Chequia con apenas un punto en sus dos primeros partidos.
• Koubek dijo que los numerosos viajes entre sedes, incluidos vuelos a Ciudad de México, dejaron exhaustos a los jugadores, y cuestionó por qué México no tuvo que viajar a Dallas.
• El centrocampista Denis Visinsky se vio muy afectado por la altitud de Ciudad de México, añadió Koubek, mientras que muchos jugadores llegaron ya fatigados por sus temporadas con sus clubes.
• "Tengo contrato y no renuncio a ninguna pelea. (...) Sin duda cumpliré mi contrato", dijo Koubek cuando se le preguntó por su futuro.
• "El fútbol checo se ha quedado rezagado, tenemos que mejorar nuestro juego, (...) seleccionar jugadores que puedan competir a este nivel", afirmó.
Con información de Reuters