El seleccionador checo atribuye la eliminación del Mundial a los "errores estúpidos" y al cansancio

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - República Checa vs México - Estadio Azteca, Ciudad de México, México - 24 de junio de 2026. El entrenador de República Checa, Miroslav Koubek

El entrenador de República Checa, Miroslav Koubek, ‌atribuyó a "errores estúpidos" ‌y al agotamiento por los largos desplazamientos la eliminación de su equipo del Mundial, después de que una derrota 3-0 ante la coanfitriona México el miércoles lo dejara último del Grupo ​A.

Koubek dijo ⁠que el fútbol checo necesitaba elevar ‌con urgencia sus estándares técnicos ⁠para competir a nivel ⁠internacional, tras su regreso al Mundial después de 20 años de ausencia.

• Koubek defendió ⁠la decisión de dejar fuera al ​delantero Patrik Schick y ‌dijo que Adam Hlozek ‌fue elegido por su estado físico ⁠y por su adecuación a la estrategia ofensiva del equipo.

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• Citó el empate con Sudáfrica como una oportunidad ​crítica ‌desaprovechada, que dejó a Chequia con apenas un punto en sus dos primeros partidos.

• Koubek dijo que los numerosos viajes entre sedes, ⁠incluidos vuelos a Ciudad de México, dejaron exhaustos a los jugadores, y cuestionó por qué México no tuvo que viajar a Dallas.

• El centrocampista Denis Visinsky se vio muy afectado por la altitud de ‌Ciudad de México, añadió Koubek, mientras que muchos jugadores llegaron ya fatigados por sus temporadas con sus clubes.

• "Tengo contrato y no renuncio a ninguna pelea. (...) Sin duda ‌cumpliré mi contrato", dijo Koubek cuando se le preguntó por su futuro.

• "El fútbol checo ‌se ha ⁠quedado rezagado, tenemos que mejorar nuestro juego, (...) seleccionar jugadores que ​puedan competir a este nivel", afirmó.

Con información de Reuters