Rutte intenta calmar las tensiones entre la OTAN y Trump en torno a Irán con halagos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, estrecha la mano del secretario general de la OTAN, Mark Rutte, durante una reunión en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., Estados Unidos

El secretario ​general de la OTAN, Mark Rutte, intentó calmar la tensión con el presidente Donald Trump el miércoles en la Casa Blanca, recurriendo a una mezcla de halagos y réplicas mesuradas para argumentar que ‌los problemas de reticencia de los aliados ‌a apoyar la guerra de EEUU contra Irán se limitaban a "casos aislados".

El jefe de la OTAN se encuentra de visita en Washington para intentar aliviar las tensiones en torno a la guerra con Irán y las amenazas de EEUU de retirar tropas de Europa, de cara a la crucial cumbre de líderes de la OTAN que se celebrará en julio en Ankara.

Trump, un crítico de larga data de la OTAN que ha calificado a la alianza de "tigre de papel", se ha enfadado por la negativa de los aliados a apoyar a EEUU en ​el conflicto de Oriente Medio ⁠o a ayudar a reabrir el estrecho de Ormuz después de que un ataque conjunto de EEUU e ‌Israel contra Irán el 28 de febrero interrumpiera la principal ruta de transporte de ⁠petróleo.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Durante la reunión en el Despacho Oval, Rutte utilizó gráficos en ⁠cartón para mostrar en qué medida los países de la OTAN han aumentado su gasto en defensa desde que Trump asumió el cargo en 2017.

También señaló que miles de aviones estadounidenses habían despegado de bases en Europa ⁠durante la guerra, y destacó esa cooperación como una muestra del apoyo de los aliados. Italia ​rebatió las declaraciones de Rutte, afirmando que Roma solo había autorizado vuelos técnicos ‌y logísticos.

"Sé que ha habido casos aislados que le ‌han decepcionado mucho, pero, en términos generales, sus aliados europeos han estado ahí", dijo Rutte.

Trump no parecía ⁠convencido y, en ocasiones, interrumpió a Rutte para mostrar su desacuerdo, aunque elogió su liderazgo.

"Realmente ha hecho un buen trabajo, y creo que si cualquier otra persona estuviera en esa posición, ni siquiera nos estaríamos reuniendo hoy, para ser sincero con usted, porque nos han fallado", dijo Trump.

Desde el regreso de Trump al cargo el año ​pasado, una de ‌las principales funciones de Rutte ha sido gestionar la hostilidad del presidente hacia la alianza y evitar que momentos de tensión, como la insistencia de Trump en adquirir Groenlandia, derivaran en crisis duraderas.

La tensión entre Washington y la OTAN se ha intensificado en los últimos meses. Después de que los aliados de la OTAN se negaran a respaldar la campaña de Trump contra Irán, que ⁠este inició sin consulta previa, Trump cuestionó abiertamente si Estados Unidos debía mantener su compromiso con el pacto de defensa mutua de la OTAN y dijo que estaba considerando abandonar la alianza.

Otro punto de tensión ha sido la creciente presión de Washington sobre Europa para que asuma una mayor parte de su seguridad, ya que Estados Unidos considera que existe una "codependencia malsana" de Europa respecto a las fuerzas estadounidenses.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, reprendió la semana pasada a los aliados "aprovechados" en una reunión de la OTAN y anunció una revisión de seis meses del despliegue de tropas estadounidenses ‌en Europa que podría dar lugar a algunas reducciones de las fuerzas estadounidenses. Esto se produjo tras la decisión de EEUU de reducir el conjunto de capacidades militares estadounidenses a disposición de la alianza en caso de crisis, lo que ha dejado a los miembros debatiéndose sobre cómo cubrir esas carencias.

La alianza afronta la cumbre del 7 y 8 de julio en un escenario de tensión sin precedentes, ya que a algunos países europeos les preocupa que Washington ‌pueda retirarse definitivamente, una medida que pondría en entredicho el futuro de la alianza.

En declaraciones a los periodistas tras su reunión, Rutte afirmó que Trump estaba "comprometido" con la OTAN, a pesar de que el presidente republicano había puesto anteriormente en duda ‌su asistencia a la ⁠cumbre si el presidente turco, Tayyip Erdogan, a quien considera un aliado, no era el anfitrión.

"Lo que hemos pasado en los últimos dos meses con los distintos países... Yo no ​habría ido por la mayoría de la gente", afirmó Trump. Expresó su especial decepción con Reino Unido, Italia, Alemania y España, al tiempo que elogió a Polonia.

Con información de Reuters