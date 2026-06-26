Mundial 2026 bate el récord de goles marcados en un mismo torneo

Auston Trusty, de Estados Unidos, marca el primer gol de su selección ante Turquía

Por Hatem ​Maher

INGLEWOOD, EEUU, 25 jun (Reuters) - El Mundial 2026 se convirtió ‌en la edición ‌con más goles de la historia del torneo en el partido del Grupo D del jueves entre Estados Unidos y Turquía, en el que ​el tanto ⁠de Auston Trusty al principio ‌del encuentro supuso el ⁠gol número 173, ⁠con lo que se superó la marca de 172 establecida hace ⁠cuatro años en Qatar.

• Turquía ​marcó dos goles ‌en la primera parte ‌tras el tanto de Trusty, ⁠lo que elevó el total del torneo a 175 goles.

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• El récord se ​batió en ‌el partido número 59 del Mundial.

• A modo de comparación, el récord de 172 goles se acumuló ⁠a lo largo de los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022.

• El torneo actual cuenta con 104 partidos, 40 más que los 64 disputados en Qatar, ‌tras la ampliación de la FIFA de 32 a 48 selecciones.

• "Superar el anterior récord de 172 goles de Qatar pone de ‌relieve la emoción y la capacidad ofensiva que ya han hecho que ‌la @fifaworldcup ⁠de 2026 sea tan inolvidable", declaró el presidente ​de la FIFA, Gianni Infantino, en Instagram.

Con información de Reuters