Mundial 2026 bate el récord de goles marcados en un mismo torneo

Por Hatem Maher
INGLEWOOD, EEUU, 25 jun (Reuters) - El Mundial 2026 se convirtió en la edición con más goles de la historia del torneo en el partido del Grupo D del jueves entre Estados Unidos y Turquía, en el que el tanto de Auston Trusty al principio del encuentro supuso el gol número 173, con lo que se superó la marca de 172 establecida hace cuatro años en Qatar.
• Turquía marcó dos goles en la primera parte tras el tanto de Trusty, lo que elevó el total del torneo a 175 goles.
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• El récord se batió en el partido número 59 del Mundial.
• A modo de comparación, el récord de 172 goles se acumuló a lo largo de los 64 partidos del Mundial de Qatar 2022.
• El torneo actual cuenta con 104 partidos, 40 más que los 64 disputados en Qatar, tras la ampliación de la FIFA de 32 a 48 selecciones.
• "Superar el anterior récord de 172 goles de Qatar pone de relieve la emoción y la capacidad ofensiva que ya han hecho que la @fifaworldcup de 2026 sea tan inolvidable", declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en Instagram.
Con información de Reuters