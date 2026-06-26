Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Japón vs Suecia

​El seleccionador de Suecia, Graham Potter, realizó varios cambios en su alineación para el partido ‌del jueves contra ‌Japón y vio recompensada su estrategia con un empate 1-1 que le permitió a su equipo clasificarse para la fase eliminatoria del Mundial como uno de los mejores terceros.

Tras la derrota 5-1 ante Países Bajos en su partido anterior, Potter ​sustituyó al ⁠portero Kristoffer Nordfeldt por Jacob Widell Zetterstrom y ‌colocó al capitán Victor Lindelof en ⁠el centro del campo. Su ⁠decisión de alinear de inicio a Anthony Elanga también le dio resultado, ya que el extremo marcó ⁠el gol del empate.

"Todos han participado activamente ​en la organización del equipo, así ‌que no me pareció ‌un cambio demasiado grande, aunque entiendo que cuando ⁠cambias de portero y trasladas a Victor al centro del campo, puede ser (un gran cambio)", dijo Potter en rueda de prensa.

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Potter tuvo que ​hacer más ‌cambios durante el partido.

Una lesión del defensa central Isak Hien obligó a sustituirlo en la primera parte, con Lindelof bajando a la defensa y Lucas Begvall entrando ⁠en el centro del campo.

Lindelof sufrió calambres en los últimos minutos y tuvo que ser sustituido por Carl Starfeldt.

El gol del empate de Elanga aseguró que los suecos terminaran con cuatro puntos, mientras que Países Bajos ganó el Grupo F con siete y ‌Japón quedó segundo con cinco.

El rival de Suecia en los dieciseisavos de final se decidirá en los próximos días, pero Potter afirmó que se siente feliz de que el equipo hubiera clasificado.

"Probablemente tengamos que ‌recuperar primero a los jugadores y asegurarnos de que físicamente estamos en buenas condiciones para enfrentarnos a quien ‌sea", señaló.

"Si ⁠me hubieras dicho cuando llegamos que este sería el reto al que nos ​enfrentaríamos, lo habría aceptado sin dudarlo, así que estamos deseando que llegue", apuntó.

Con información de Reuters