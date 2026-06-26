Japón no será un rival fácil para Brasil en dieciseisavos de final, dice DT

Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo F - Japón vs Suecia

Brasil es una de las mejores selecciones del mundo, ‌pero Japón ‌no será un rival fácil cuando ambos equipos se enfrenten por los dieciseisavos de final del Mundial, afirmó el jueves el entrenador Hajime Moriyasu, después ​de que ⁠su equipo quedara segundo ‌del Grupo F.

Moriyasu añadió ⁠que la remontada y ⁠victoria 3-2 sobre los pentacampeones del mundo en octubre, la primera ⁠de la historia ante ​el elenco sudamericano, demuestra ‌que Japón afrontará ‌el partido del lunes con ⁠el objetivo de ir más allá de dar simplemente una buena batalla.

"La última vez ​demostramos a ‌Brasil que no somos un rival fácil", afirmó Moriyasu. "Eso supone un gran avance para nosotros. La selección ⁠brasileña es una de las mejores del mundo y la respetamos enormemente".

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Japón avanzó de ronda tras empatar 1-1 con Suecia, un resultado le valió el segundo puesto del ‌grupo, por detrás de Países Bajos.

Moriyasu afirmó que le decepcionó encajar el gol, pero que, con el partido 1-1, optó por dar ‌entrada a jugadores defensivos para asegurar el punto y afianzar el ‌segundo puesto ⁠del grupo.

"Encajamos un gol y, en el mundo ​del fútbol, así son las cosas", afirmó.

Con información de Reuters