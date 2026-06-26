Japón no será un rival fácil para Brasil en dieciseisavos de final, dice DT

Brasil es una de las mejores selecciones del mundo, pero Japón no será un rival fácil cuando ambos equipos se enfrenten por los dieciseisavos de final del Mundial, afirmó el jueves el entrenador Hajime Moriyasu, después de que su equipo quedara segundo del Grupo F.
Moriyasu añadió que la remontada y victoria 3-2 sobre los pentacampeones del mundo en octubre, la primera de la historia ante el elenco sudamericano, demuestra que Japón afrontará el partido del lunes con el objetivo de ir más allá de dar simplemente una buena batalla.
"La última vez demostramos a Brasil que no somos un rival fácil", afirmó Moriyasu. "Eso supone un gran avance para nosotros. La selección brasileña es una de las mejores del mundo y la respetamos enormemente".
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Japón avanzó de ronda tras empatar 1-1 con Suecia, un resultado le valió el segundo puesto del grupo, por detrás de Países Bajos.
Moriyasu afirmó que le decepcionó encajar el gol, pero que, con el partido 1-1, optó por dar entrada a jugadores defensivos para asegurar el punto y afianzar el segundo puesto del grupo.
"Encajamos un gol y, en el mundo del fútbol, así son las cosas", afirmó.
Con información de Reuters