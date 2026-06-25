Ucrania atacará preventivamente las instalaciones que Rusia utiliza para la guerra

Ucrania llevará a cabo ataques preventivos contra las instalaciones que Rusia está utilizando para su guerra, dijo el presidente Volodímir Zelenski en su discurso de la noche del miércoles, mientras Kiev intensifica los ataques contra la infraestructura energética en un intento por obligar a Moscú a sentarse a la mesa de negociaciones.
"He dado instrucciones a nuestros servicios de inteligencia y al ejército para que actúen de forma preventiva contra las instalaciones que Rusia utiliza para ampliar su esfuerzo bélico", dijo Zelenski.
El miércoles, drones ucranianos provocaron un corte de electricidad en la mayor ciudad de Crimea, controlada por Rusia, y atacaron instalaciones en el centro y el sur de Rusia, mientras se agravaba la crisis de combustible debido a que Kiev seguía atacando refinerías e instalaciones energéticas.
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Una refinería de petróleo de la capital Moscú permanecerá fuera de servicio durante al menos seis meses tras sufrir daños extensos en los ataques con drones ucranianos, según fuentes del sector, lo que complica los esfuerzos rusos para hacer frente a la escasez de combustible en el país más extenso del mundo.
La producción rusa de productos petrolíferos y coque cayó un 13,5% interanual en mayo, acelerando el ritmo de los descensos anteriores, según los escasos datos oficiales publicados el miércoles.
Rusia, el tercer mayor productor de petróleo del mundo, ha dejado de publicar gran parte de sus datos sobre producción y exportación de petróleo desde su invasión a gran escala de Ucrania en 2022.
Con información de Reuters