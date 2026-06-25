EEUU señala presión china a estados y empresas para limitar contacto con Taiwán

Vista general del horizonte de la ciudad de Taipéi, incluyendo el rascacielos Taipei 101, con el aeropuerto de Songshan en primer plano, en Taipéi, Taiwán

China ​se ha puesto en contacto con estados y empresas privadas de Estados Unidos para disuadirles de mantener relaciones con ‌Taiwán y ha tergiversado ‌la política estadounidense, pero los vínculos con Taiwán deberían ampliarse, según han afirmado tres departamentos del Gobierno de EEUU en cartas conjuntas.

Estados Unidos es el principal valedor internacional y proveedor de armas de Taiwán, a pesar de la falta de relaciones diplomáticas formales, para constante enfado de Pekín, que reclama como ​propio el territorio de ⁠esta isla gobernada de forma independiente.

Las dos cartas, procedentes ‌de los Departamentos de Estado, Agricultura y Comercio de ⁠EEUU, están dirigidas a las oficinas ⁠de los gobernadores y a los directores generales o líderes empresariales. Están fechadas el 16 de junio, pero fueron publicadas por ⁠la embajada de facto de EEUU en Taiwán a ​última hora del miércoles.

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Redactadas en términos similares, las ‌cartas afirman que la embajada ‌y los consulados de China se ponen en contacto regularmente ⁠con las oficinas de los Gobiernos locales o con empresas privadas de EEUU para "desalentar las relaciones con Taiwán".

"Al hacerlo, a menudo tergiversan la política estadounidense, por ejemplo, afirmando falsamente que ​Washington ha ‌aceptado anteriormente la posición específica de Pekín sobre Taiwán", señalan ambas cartas.

En caso de que representantes chinos se pongan en contacto con oficinas gubernamentales o empresas para "ejercer presión sobre ustedes", deben ponerse en contacto con el ⁠Departamento de Estado, indican las cartas.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de China no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Estados Unidos no se pronuncia oficialmente sobre la soberanía de Taiwán, en virtud de la política de "una sola China" de Washington.

El Gobierno de Taiwán acogió con satisfacción la carta y la muestra de apoyo de EEUU

"Aunque ‌Pekín sigue intensificando su represión sobre Taiwán y ejerciendo presión sobre las empresas internacionales, el Gobierno de EEUU ha demostrado claramente su voluntad de profundizar en la cooperación con Taiwán", dijo su Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Las cartas señalan que Taiwán ‌desempeña un papel clave en el sistema comercial mundial y que los estados y las empresas estadounidenses mantienen sólidos vínculos con la isla ‌desde hace muchas ⁠décadas.

"Taiwán es un socio vital de EEUU y un ejemplo de éxito democrático", reza la carta dirigida ​a los gobernadores. "Esperamos que aprovechen todas las oportunidades que ofrecen nuestros valores compartidos y nuestra sólida relación con Taiwán".

Con información de Reuters