Fechas de cobro ANSES: quiénes cobran hoy jubilaciones, pensiones y AUH este viernes 26 de junio

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó el cronograma de pagos para este viernes 26 de junio. Los jubilados y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) consultan con frecuencia cuándo cobran según la terminación del DNI, y en esta jornada hay un grupo específico que accede a sus haberes.

El organismo previsional, a cargo de Sandra Pettovello, continúa con el pago escalonado de junio, que incluye el aumento por movilidad y el bono extraordinario oficializado por el Gobierno.

Jubilaciones y Pensiones

Este viernes 26 de junio cobran los jubilados y pensionados que perciben haberes superiores a la mínima y cuyos documentos finalizan en 6 y 7. El haber mínimo mensual con el incremento del 2,58% se ubica en $403.317,99, a lo que se suma el bono complementario.

DNI terminados en 6 y 7 : pago hoy, 26 de junio .

: pago . Bono extra: hasta $70.000, proporcional para quienes superan la mínima pero no alcanzan el tope de $481.787.

Asignación Universal por Hijo (AUH)

El calendario de la AUH correspondiente a junio ya finalizó, por lo que este viernes 26 no se efectúa ningún depósito de esa prestación. Los titulares deberán aguardar el inicio del cronograma de julio, que arrancará con los documentos finalizados en 0 una vez publicado el nuevo esquema.