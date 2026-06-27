De la Fuente elogia la resistencia de España, valora positivamente su trayectoria en el Mundial

Fútbol - Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo H - Uruguay contra España

El entrenador ​de España, Luis de la Fuente, elogió la resistencia de su equipo tras la 1-0 sobre Uruguay que ‌le aseguró el primer ‌puesto del Grupo H del Mundial, y señaló que los jugadores habían sabido hacer frente a un partido muy exigente físicamente en el que fueron llevados "al límite".

España terminó la fase de grupos con cinco goles a favor y ninguno en contra, ampliando su racha invicta a 34 partidos, algo ​que De la Fuente ⁠calificó de motivo de orgullo para su equipo.

• "Ha sido ‌un partido duro, muy intenso, exigente, del máximo ⁠nivel, ellos se han aplicado con ⁠excesiva dureza pero para eso están los arbitrajes, para hacer cumplir el reglamento, pero los jugadores han entendido perfectamente las circunstancias, ⁠hemos hecho lo justo y necesario para ganarlo", ​señaló el DT en rueda de prensa.

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• ‌El delantero Yeremy Pino sufrió lo ‌que parece ser una fractura y es probable que ⁠se pierda el resto del torneo, mientras que Nico Williams terminó el partido con molestias leves, explicó De la Fuente.

• "Desgraciadamente puede ser una lesión de clavícula y veremos a ​ver, mañana ‌se le van a hacer una pruebas, el hombre está sufriendo mucho y es tremendo el esfuerzo que ha hecho por aguantar el final del partido, ha sido una heroicidad, estoy muy agradecido y sus ⁠compañeros más", relató el DT.

• Sobre Williams, señaló que "hay que esperar, tiene una molestias. Puede ser una sobrecarga o fatiga. Veremos".

• Sobre la profundidad de su plantilla en el centro del campo, De la Fuente señaló que Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino y Martín Zubimendi son intercambiables en función del rival.

• ‌Señaló que el principal aspecto en el que España debe mejorar es la velocidad del balón y la fluidez del juego, y añadió que, en defensa, el equipo es "muy sólido".

• "Estoy muy orgulloso de este equipo. Mucho. Es cada vez mejor, con muchas ‌variantes. Era un partido en las antípodas en lo futbolístico de lo que nos gusta y ha sabido manejarse", destacó.

• "Estamos donde queríamos, ‌ahora hay que ⁠recuperar y descansar bien. Tenemos viajes largos y la recuperación es clave, casi más que lo ​futbolístico. Hay que mejorar en la circulación, que sea más rápida", concluyó.

Con información de Reuters