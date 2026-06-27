De la Fuente elogia la resistencia de España, valora positivamente su trayectoria en el Mundial

El entrenador de España, Luis de la Fuente, elogió la resistencia de su equipo tras la 1-0 sobre Uruguay que le aseguró el primer puesto del Grupo H del Mundial, y señaló que los jugadores habían sabido hacer frente a un partido muy exigente físicamente en el que fueron llevados "al límite".
España terminó la fase de grupos con cinco goles a favor y ninguno en contra, ampliando su racha invicta a 34 partidos, algo que De la Fuente calificó de motivo de orgullo para su equipo.
• "Ha sido un partido duro, muy intenso, exigente, del máximo nivel, ellos se han aplicado con excesiva dureza pero para eso están los arbitrajes, para hacer cumplir el reglamento, pero los jugadores han entendido perfectamente las circunstancias, hemos hecho lo justo y necesario para ganarlo", señaló el DT en rueda de prensa.
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• El delantero Yeremy Pino sufrió lo que parece ser una fractura y es probable que se pierda el resto del torneo, mientras que Nico Williams terminó el partido con molestias leves, explicó De la Fuente.
• "Desgraciadamente puede ser una lesión de clavícula y veremos a ver, mañana se le van a hacer una pruebas, el hombre está sufriendo mucho y es tremendo el esfuerzo que ha hecho por aguantar el final del partido, ha sido una heroicidad, estoy muy agradecido y sus compañeros más", relató el DT.
• Sobre Williams, señaló que "hay que esperar, tiene una molestias. Puede ser una sobrecarga o fatiga. Veremos".
• Sobre la profundidad de su plantilla en el centro del campo, De la Fuente señaló que Pedri, Fabián Ruiz, Dani Olmo, Mikel Merino y Martín Zubimendi son intercambiables en función del rival.
• Señaló que el principal aspecto en el que España debe mejorar es la velocidad del balón y la fluidez del juego, y añadió que, en defensa, el equipo es "muy sólido".
• "Estoy muy orgulloso de este equipo. Mucho. Es cada vez mejor, con muchas variantes. Era un partido en las antípodas en lo futbolístico de lo que nos gusta y ha sabido manejarse", destacó.
• "Estamos donde queríamos, ahora hay que recuperar y descansar bien. Tenemos viajes largos y la recuperación es clave, casi más que lo futbolístico. Hay que mejorar en la circulación, que sea más rápida", concluyó.
Con información de Reuters