Ver México vs. Sudáfrica en vivo por Fútbol Libre o Xuper TV el Mundial 2026 es ilegal: por dónde hacerlo de manera legal

México enfrenta a Sudáfrica.

México y Sudáfrica abren el Mundial 2026. Un partido que se repite en una apertura después de lo que la edición 2010, donde la localía estaba invertida y empataron 1 a 1. Esta vez, el mítico Estadio Azteca será el lugar que albergue este encuentro correspondiente a la fecha 1 del Grupo A. Un cotejo que representa un gran desafío para los dirigidos por Javier el "Vasco" Aguirre, que tendrán que saber administrar la presión que tiene sobre los hombros el equipo, que busca llegar al tan ansiado quinto partido de una Copa del Mundo (algo que no logra desde 1986).

El partido se jugará el próximo jueves 11 de junio a las 16 (horario argentino). Un partido que abre la zona que componen junto con Corea del Sur y República Checa, donde hay mucho en juego. Los dos primeros pasarán de forma segura a los 16avos de final, mientras que los ocho mejores terceros sobre un total de 12 grupos tendrán la posibilidad de pasar a la siguiente instancia también. Aunque la primera posición permite en teoría llegar con mejores posibilidades a las etapas eliminatorias.

Por dónde ver México contra Sudáfrica

Ver partidos por Fútbol Libre o Xuper TV es ilegal, por lo que la forma correcta de hacerlo es a través de los canales oficiales.

El encuentro entre México y Sudáfrica se juega el jueves 11 de junio a las 16:00 (ARG/URU), 15:00 (CHI), 14:00 (COL/ECU/PER), 13:00 (MEX). Se puede ver en vivo a través de DSports, Telefe, Disney+ a través del plan premium de ESPN.

México se prepara para un desafío gigante

El equipo local afronta su décimaoctava participación en una cita mundialista y no falta a este acontecimiento desde 1990. Solo llegó dos veces a cuartos de final (1970 y 1986), dos años en los que fue local. Por este motivo, la gente de México se ilusiona con poder romper la pared del cuarto partido, con varias eliminaciones seguidas en los octavos de final. Y confía hacerlo con un plantel que cuenta con Raúl Jiménez del Fulham de Inglaterra como principal figura y muchos jugadores de la liga local.

Javier Aguirre, entrenador de México.

Para el primer partido se prevé que el "Vasco" salga a jugar con Raúl Rangel en el arco; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en la defensa; Erik Lira, Brian Gutiérrez, Álvaro Fidalgo en el mediocampo y Roberto Alvarado, Raúl Jiménez y Julián Quiñones en la delantera. El "Tri" viene de quedar afuera en fase de grupos de la Copa del Mundo pasada, compartiendo zona con Argentina, Polonia y Arabia Saudita.