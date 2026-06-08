Así es el grupo A: fixture de partidos, fechas y horarios

Sudáfrica y México se vuelven a enfrentar en un partido inaugural del Mundial de Fútbol Masculino. (Crédito de foto: FIFA)

El Mundial 2026 de fútbol masculino ya está a la vuelta de la esquina, y las miradas del planeta se posan sobre el Grupo A. Esta zona está integrada por las selecciones de México, Sudáfrica, Corea del Sur y la República Checa. Con la particularidad de albergar el partido inaugural, este cuadro de selecciones promete grandes emociones, combinando la fuerte localía del seleccionado azteca, la velocidad de los asiáticos, la disciplina de los europeos y el regreso a la gran cita de los africanos. Todos buscarán clasificar a la fase eliminatoria en uno de los torneos más grandes de la historia del fútbol.

Cronograma de partidos, sedes y horarios para Argentina

El fixture del Grupo A se desarrollará en intensas jornadas durante la fase de grupos. A continuación, se detallan todos los compromisos con sus respectivos estadios, ciudades y los horarios adaptados para los espectadores en Argentina:

México vs. Sudáfrica : Jueves 11 de junio, 16:00 h. Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca), Ciudad de México.

Corea del Sur vs. República Checa : Jueves 11 de junio, 23:00 h. Estadio de Guadalajara (Estadio Akron), Zapopan, México.

República Checa vs. Sudáfrica : Jueves 18 de junio, 17:00 h. Estadio de Atlanta (Mercedes-Benz Stadium), Atlanta, Estados Unidos.

México vs. Corea del Sur : Jueves 18 de junio, 23:00 h. Estadio de Guadalajara (Estadio Akron), Zapopan, México.

Sudáfrica vs. Corea del Sur : Miércoles 24 de junio, 20:00 h. Estadio de Monterrey (Estadio BBVA), Guadalupe, México.

República Checa vs. México: Miércoles 24 de junio, 20:00 h. Estadio de la Ciudad de México (Estadio Azteca), Ciudad de México.

Un evento inaugural con sabor a historia

El partido que dará el puntapié inicial a la competencia este 2026 esconde una coincidencia histórica fascinante para los amantes de las estadísticas futbolísticas. Esta será la segunda vez que un partido inaugural de la Copa del Mundo sea protagonizado por México y Sudáfrica.

El antecedente inmediato ocurrió exactamente dieciséis años antes, en el Mundial de Sudáfrica 2010. En aquella recordada ocasión, el territorio africano fue el anfitrión y el partido terminó empatado 1-1 en el estadio Soccer City de Johannesburgo, con el inolvidable gol de Siphiwe Tshabalala para los locales y la igualdad definitiva decretada por Rafael Márquez. En este 2026, el destino invierte los roles de la localía y traslada la gran fiesta inaugural al mítico e imponente Estadio Azteca el próximo 11 de junio.