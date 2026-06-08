Nueva derrota de Jordania: el rival de la Selección Argentina mostró mejoras ante Colombia a días del Mundial 2026

Los jordanos cerraron su último amistoso para el Mundial.

Los amistosos preparativos para la Copa del Mundo están cada vez más cerca de llegar a su fin con el inicio del certamen mundialista programado para el próximo jueves 11 de junio. Tal es así que la Selección de Jordania, tercer rival de Argentina en el Grupo J, cerró su último amistoso este domingo en su duelo contra Colombia, que venció por 2-0 en el Snapdragon Stadium de la ciudad de San Diego, California, después de lo que fue su triunfo contra Costa Rica.

A diferencia de los colombianos, los jordanos no llegaron con un buen resultado al amistoso, puesto que venían de perder por 4-1 ante Suiza, por lo que el entrenador Jamal Sellami tuvo mucho trabajo por delante en la última semana. De hecho, los cambios se hicieron evidentes este domingo, puesto que Jordania mostró un nivel superior al visto contra los europeos, a tal punto de que el conjunto cafetero no estuvo cómodo en gran parte del partido.

Tal es así que el marcador se mantuvo en cero en así todo el primer tiempo, caracterizado por las pocas llegadas de Colombia y la buena presión de los jordanos, que mantuvieron el peligro alejado de su arco. No obstante, un error en la zaga central fue suficiente para la apertura del marcador de la mano de Jhon Arias, quien finalizó la combinación de pases iniciada por Luis Díaz y James Rodríguez para definir al palo ante la salida del arquero a los 40’.

Con ese gol, la Selección Colombia se fue al descanso con la victoria parcial y no tardó en agrandar la ventaja en los primeros minutos del complemento. A los 54’, una ofensiva por la derecha derivó en el centro de Santiago Arias al centro del área, donde Jhon apareció para clavar un cabezazo que dejó sin tiempo de reacción a Yazeed Abulaila, que no pudo evitar el segundo tanto de los sudamericanos.

A pesar de que Colombia tuvo otras oportunidades de ampliar el marcador, la falta de contundencia perdonó a Jordania, que también tuvo sus chances de descontar. Sin embargo, todo se planchó hacia los últimos minutos, sobre todo tras la expulsión de Amer Jamous, quien recibió la segunda amarilla en el tiempo de descuento.

Jordania debutará en la Copa del Mundo contra Austria.

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