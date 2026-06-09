Copa Mundial de la FIFA 2026 - Grupo A - Previa del partido Corea del Sur vs. República Checa

El ​surcoreano Bae Jun-ho probablemente no estará en el debut de su selección en el Mundial, el jueves ‌en Guadalajara contra la ‌República Checa, ya que el centrocampista sigue recuperándose de una lesión de tobillo que sufrió hace 10 días en la victoria 5-0 sobre Trinidad y Tobago.

El mediapunta del Stoke City, de 22 años, se perdió la victoria de su selección 1-0 sobre ​El Salvador el ⁠jueves y ha estado entrenando por su cuenta ‌en un intento cada vez más improbable ⁠de estar listo para el ⁠primer partido de Corea del Sur en el Grupo A contra el equipo de Miroslav Koubek.

Bae es uno ⁠de los jugadores más jóvenes de la plantilla ​del seleccionador Hong Myung-bo y se ‌espera que aporte un toque ‌de vigorl a una alineación que sufrió durante ⁠toda la fase de clasificación asiática antes de asegurarse su plaza en su undécima Copa del Mundo consecutiva.

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Los coreanos alcanzaron los octavos de final en ​2022, con ‌Hwang Hee-chan marcando el gol de la victoria en el tiempo de descuento contra Portugal para llevar a su equipo a la fase eliminatoria, y el delantero del Wolverhampton ⁠Wanderers está deseando repetir esa actuación ahora.

"Si puedo volver a jugar así, será fantástico para mí y para nuestro equipo", dijo Hwang, que disputará su tercer Mundial. "Estoy trabajando duro para vivir un momento así".

"Todos los partidos son importantes, pero el primero lo es especialmente".

Los checos llegan al ‌Mundial con la confianza por las nubes tras seis victorias en la fase de clasificación y en partidos amistosos, y tras dejar atrás la crisis de finales del año pasado, cuando perdieron contra las Islas Feroe.

Ese ‌resultado marcó el punto más bajo de una campaña de clasificación que por entonces iba a trompicones y condujo ‌al nombramiento ⁠de Koubek, de 74 años, quien guió a los checos a través de la ​repesca hasta su primera participación en un Mundial desde 2006.

(Reportaje de Michael Church, con información adicional de Michael Kahn; Editado en español por Javier López de Lérida)