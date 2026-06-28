DT de Ghana Queiroz afirma que el valor de un Mundial con 48 equipos es "discutible"

Copa del Mundo de la FIFA 2026 - Grupo L - Croacia contra Ghana

​El entrenador de Ghana, Carlos Queiroz, declaró el sábado que es discutible si la ampliación ‌del Mundial a ‌48 equipos había mejorado el torneo, advirtiendo que podría devaluar la competición al eliminar la emoción de la fase de clasificación.

Queiroz, que ha entrenado a tres equipos diferentes en las últimas cinco Copas del Mundo, dijo que con tantos puestos ​en juego, ⁠a las selecciones les resultaba más fácil clasificarse, ‌y los titulares solían centrarse más ⁠en los países que no ⁠lograba llegar al torneo, añadió.

"Con tantos equipos clasificándose para el Mundial, creo que el valor de la ⁠competición, en términos de la rareza de ​estar en el Mundial, sigue siendo, ‌en mi opinión, discutible", ‌dijo el DT en una conferencia de prensa ⁠después de la derrota de Ghana 2-1 ante Croacia, cuando se le preguntó si el número de plazas para los equipos africanos estaba ​justificado.

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"Incluso los ‌partidos de clasificación en Europa y África empiezan a perder importancia, significado, porque todo el mundo está clasificado".

Queiroz afirmó que el Mundial debería estructurarse de manera que ⁠el proceso de clasificación sea serio, exigente y competitivo, y que los organizadores también deberían tener en cuenta que los jugadores habían soportado largas temporadas.

"Se trata de muchos pequeños detalles que exigen que en el futuro se estudien con mucho, mucho cuidado, por ‌supuesto", señaló.

Al hablar sobre la derrota de su equipo, Queiroz dijo que cometieron costosos errores defensivos contra Croacia y que aprenderían de ellos de cara al partido de dieciseisavos de final, ante Colombia.

"Lo mejor ‌de este partido es lo que aprendimos de él. Aprendimos muchas cosas en cuanto a nuestra evolución y ‌nuestro progreso", ⁠dijo el DT.

"Tenemos una idea clara del rendimiento de algunos jugadores y de ​lo que podemos hacer de forma diferente en los próximos partidos", finalizó.

Con información de Reuters