Alarma Selección Argentina: el lastimado de última hora que es duda para el debut en el Mundial 2026

Un jugador que habitualmente es titular en la Selección Argentina se lastimó a último momento y está en duda para el debut en el Mundial 2026. El protagonista es nada menos que Nicolás Tagliafico, quien tiene una sobrecarga muscular y por ello salió en el entretiempo del primer amistoso frente a Honduras. Por estas horas, es una incógnita su presencia ante Argelia en la Copa del Mundo.
La molestia del futbolista de Lyon de Francia complica al cuerpo técnico, que no llevó a un reemplazante natural en esa posición. Si buen pueden hacerlo Facundo Medina, Lisandro Martínez y Nicolás González, la realidad es que ninguno de los tres se desempeña en esa posición: los dos primeros son centrales y el tercero es mediocampista o extremo.
Ahora, será tarea del cuerpo médico recuperar a Tagliafico lo antes posible en la Selección Argentina para que pueda estar en el estreno en el Mundial 2026. De no ser así, no se descarta que Medina, Martínez o González deban "sacrificarse" para ser el lateral izquierdo contra los argelinos. No obstante, el ex Banfield e Independiente estaría disponible para el segundo compromiso, frente a Austria, seis días más tarde.
"El jugador que preocupa ahora a Lionel Scaloni es Tagliafico, que tiene una sobrecarga y se entrena diferenciado en Kansas City", comunicó el cronista Diego Monroig en la televisión por SportsCenter (ESPN). Otro que preocupa por estas horas es Nicolás González, quien también sumó minutos en los duelos de preparación. En contrapartida, se recuperan favorablemente de sus lesiones Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Julián Álvarez.
El itinerario de la Selección Argentina en Kansas rumbo al Mundial 2026
- Entrenamientos cada vez con con mayor intensidad hasta el domingo 14 de junio en el predio de Kansas City, Estados Unidos.
- Ensayos con bajas cargas y de pelota parada el domingo 14 y el lunes 15 antes del debut ante Argelia en la misma Kansas, el martes 16 a las 22 de Argentina.
- Entrenamientos en el predio de Kansas hasta el domingo 21, cuando de la delegación se trasladará unos 820 kilómetros hacia Arlington (Texas), donde el lunes 22 chocará con Austria por la segunda fecha, a las 14.
- Vuelta inmediata a Kansas el mismo lunes 22 y trabajos hasta el viernes 26, cuando viajará otra vez a Texas para afrontar el tercer encuentro contra Jordania, el sábado 27 desde las 23. Aún está en evaluación si habrá un vuelo chárter esa misma madrugada del 27, dado que el cotejo es muy tarde, o viajarán con una jornada de anticipación el 26 para ya pasar la noche en Texas.
- Si bien el Seleccionado dependerá de los resultados, la idea inicial es permanecer en el hotel de Kansas al menos hasta los hipotéticos cuartos de final.