Alarma Selección Argentina: el lastimado de última hora que es duda para el debut en el Mundial 2026

El lastimado de última hora que preocupa a Scaloni.

Un jugador que habitualmente es titular en la Selección Argentina se lastimó a último momento y está en duda para el debut en el Mundial 2026. El protagonista es nada menos que Nicolás Tagliafico, quien tiene una sobrecarga muscular y por ello salió en el entretiempo del primer amistoso frente a Honduras. Por estas horas, es una incógnita su presencia ante Argelia en la Copa del Mundo.

La molestia del futbolista de Lyon de Francia complica al cuerpo técnico, que no llevó a un reemplazante natural en esa posición. Si buen pueden hacerlo Facundo Medina, Lisandro Martínez y Nicolás González, la realidad es que ninguno de los tres se desempeña en esa posición: los dos primeros son centrales y el tercero es mediocampista o extremo.

Ahora, será tarea del cuerpo médico recuperar a Tagliafico lo antes posible en la Selección Argentina para que pueda estar en el estreno en el Mundial 2026. De no ser así, no se descarta que Medina, Martínez o González deban "sacrificarse" para ser el lateral izquierdo contra los argelinos. No obstante, el ex Banfield e Independiente estaría disponible para el segundo compromiso, frente a Austria, seis días más tarde.

"El jugador que preocupa ahora a Lionel Scaloni es Tagliafico, que tiene una sobrecarga y se entrena diferenciado en Kansas City", comunicó el cronista Diego Monroig en la televisión por SportsCenter (ESPN). Otro que preocupa por estas horas es Nicolás González, quien también sumó minutos en los duelos de preparación. En contrapartida, se recuperan favorablemente de sus lesiones Emiliano "Dibu" Martínez, Nahuel Molina, Leandro Paredes y Julián Álvarez.

Tagliafico, en duda para el debut en el Mundial 2026.

El itinerario de la Selección Argentina en Kansas rumbo al Mundial 2026