Es un jugador clave para Scaloni en la Selección Argentina y se va Italia en este Mercado de Pases

Un jugador clave para Lionel Scaloni en la Selección Argentina se marchará a Italia en este mercado de pases, luego del Mundial 2026.

A horas de que comience el Mundial 2026, el futuro de Emiliano "Dibu" Martínez vuelve a ocupar el centro de la escena en Europa. El arquero de la Selección Argentina, pieza fundamental en el ciclo de Lionel Scaloni y héroe de la conquista en Qatar 2022, aparece en la órbita de Juventus y se marcharía a Italia en el próximo mercado de pases.

El mercado de pases europeo todavía no abrió oficialmente, pero varios gigantes del continente ya comenzaron a moverse. Entre ellos aparece Juventus, que busca reforzar una posición clave de cara a una temporada en la que pretende volver a pelear por los principales títulos tanto en Italia como en competencias internacionales.

En ese contexto, medios de Italia aseguraron este miércoles que "Dibu" Martínez ya tiene arreglado su contrato con Juventus. El arquero argentino, que tiene vínculo en Aston Villa hasta junio del 2029, viene siendo seguido desde hace varios meses por la dirigencia de la Vecchia Signora, que evalúa distintas alternativas para renovar su plantel y sumar experiencia bajo los tres palos.

La posibilidad de ver al campeón del mundo en la Serie A no es nueva. Sin embargo, esta vez los rumores tomaron mayor consistencia debido a la necesidad de Juventus de incorporar jerarquía y, en las próximas horas, avanzaría con una oferta formal con el club de Birmingham para cerrar su fichaje.

¿Por qué Juventus busca un arquero de experiencia?

La dirigencia de Juventus considera fundamental reforzar sectores clave del equipo para recuperar protagonismo tanto en la Serie A como en la Champions League. En ese escenario, la experiencia internacional de Dibu Martínez aparece como un activo diferencial.

El marplatense acumula años de competencia en la Premier League, una de las ligas más exigentes del mundo, además de haber demostrado una notable capacidad para responder bajo presión en partidos decisivos.

Su perfil encaja con la búsqueda del club italiano, que pretende sumar futbolistas acostumbrados a escenarios de máxima exigencia. Además, el prestigio ganado tras sus conquistas con la Selección Argentina lo convierten en una figura atractiva desde lo deportivo y también desde lo institucional.

El desafío de cambiar de liga en un año clave

Si finalmente se concreta una salida hacia Juventus, Martínez afrontaría un desafío importante. Adaptarse al fútbol italiano implicaría un cambio de contexto respecto a la Premier League, aunque su trayectoria y experiencia permiten imaginar una transición rápida.

La Serie A históricamente se caracterizó por la importancia de los aspectos tácticos y defensivos, un escenario que podría potenciar las virtudes del arquero argentino.

Por otra parte, el cambio de club podría ofrecerle la posibilidad de disputar competencias de primer nivel europeo en una institución con tradición ganadora, algo especialmente valioso en la antesala del Mundial 2026.

Desde la mirada de Scaloni y su cuerpo técnico, el principal objetivo será que el arquero mantenga continuidad y nivel competitivo durante la temporada que comenzará luego de finalizada la Copa del Mundo.

La experiencia demuestra que los grandes torneos suelen encontrar mejor preparados a los futbolistas que llegan con ritmo y protagonismo en sus equipos. En ese sentido, una eventual llegada a Juventus podría representar un paso relevante en la preparación del arquero.